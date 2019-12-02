Ядерное топливо с АЭС "Фукусима-1" будет полностью вывезено к 2031 году

Правительство Японии планирует к 2031 году завершить вывоз всего отработавшего ядерного топлива, которое сейчас находится в охлаждающих бассейнах шести энергоблоков аварийной АЭС "Фукусима-1". Об этом говорится в утвержденной в понедельник пересмотренной среднесрочной дорожной карте ликвидационных работ на станции.

По данным агентства Kyodo, сейчас на АЭС находится в общей сложности более 4,7 тысячи использованных топливных сборок. Они отличаются высокой радиоактивностью и нуждаются в постоянном охлаждении. Однако здания энергоблоков серьезно пострадали от цунами и нестабильны, поэтому хранить там большое количество радиоактивных материалов опасно.

Специалисты планируют переместить использованное ядерное топливо в более надежные бассейны, однако пути его дальнейшей утилизации пока не определены. Полный демонтаж АЭС "Фукусима-1" планируется завершить примерно к 2050 году, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что Япония намерена вылить в Тихий океан воду, использованную для охлаждения поврежденных реакторов "Фукусима-1". Власти страны утверждают, что это не создаст проблем для безопасности людей и морских организмов.

Напомним, землетрясение магнитудой до 9,1, произошедшее 11 марта 2011 года, и последовавшее за ним цунами привели к масштабным разрушениям и к техногенным авариям, включая расплавление активной зоны энергореакторов на АЭС "Фукусима-1". Эта авария была признана крупнейшей за 25 лет после катастрофы в Чернобыле.