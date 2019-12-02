Будет ли кризис в 2020 году? Прогнозы - дело неблагодарное. "Ага! - скажут потом, - ошибся!" Но все же грозит ли нам что-то звероподобное? Как в 2008 и 2014 годах: прилетят ли падения, громкие заголовки газет и в конце концов чувство неуверенности - как жить дальше? Может ли это произойти изнутри страны?

Нет, изнутри кризис не прилетит. Есть еда и тепло, более или менее все накормлены, а наши недуги с нами и останутся. Пустоты в сырьевой экономике, отставание в технологиях, бедность 20-30 млн человек, низкие доходы населения, плохая демография, пустеющие малые и средние поселения - всю эту хронику придется лечить долго и нудно. Но еще не та мера боли. Даже от долгов населения - их все боятся - еще не полыхнет. По-настоящему жарко с этими долгами может стать только через несколько лет.

Где же тогда риски кризиса в 2020 году? Снаружи! Все помнят, что беды 1998, 2008 и 2014 годов пришли из-за рубежа. Девальвации, финансовые инфекции, падения мировых цен и спроса на сырье, бегство капиталов, будь они прокляты! Если обернуться назад, - как часто они портили нам жизнь! Вот ведь только что в 2018 году рубль опять упал из-за санкций! Ау, год 2020! Что ты нам сулишь?

Два последних года мировая экономика замедляется. Но только 4-5% стран сидят в минусах, у них уже падает ВВП. Видны кризисные зоны в Латинской Америке (Аргентина, Венесуэла, Эквадор, Никарагуа, Карибы). В красной зоне - Иран, Ангола, Ливия, Намибия. Все это сырьевые экономики, не столь великие, чтобы вызвать крах всего. Все остальные - США, Китай, еврозона, Индия и другие - собираются расти. МВФ прогнозирует, что в 2020 году мировой ВВП увеличится больше чем на 3%, у развитых стран - на 0,5-2%, в Китае и Индии - пусть с замедлением, но на 5,5-7%.

Тайна финансов в том, что дремлет где-то непрозрачный клубок, который вдруг развернется во всю мощь рисков и похоронит остальных

Им в этом помогают центральные банки. Во всех ключевых странах идет подкормка хозяйства денежной эмиссией. В США, Японии, еврозоне, Великобритании действуют "количественные смягчения" (это и есть эмиссия). В Китае - "финансовый форсаж", в азиатских экономиках - "финансовое развитие". Все стремятся к низкому проценту по ссудам. В США ФРС снижает свою ставку процента. В еврозоне и Японии центральные банки кредитуют под отрицательный процент. Все идет к тому, что когда-нибудь мы еще и доплачивать будем за то, что деньги в банке держим.

Правда, прогнозы меняются несколько раз в год. Да и в 2008 году все собирались расти, но вдруг взял и накатил финансовый шторм. Есть ли и сейчас в глобальных финансах какая-нибудь закавыка, которая вдруг ударит так, что вздохнуть не сможешь?

Что ж, посмотрим вокруг. Как там долги? Внутренний кредит частному сектору по всем странам мира был на пиках в 1999 году - 137% глобального ВВП, в 2006-2007 годах - 127-129% (Всемирный банк). Затем долги падали, замораживались, но сейчас снова достали до 128-130%. Когда увидим 140-145%, снова задрожим от страха: а вдруг кризис?

А что с государственными долгами? Они всем нам задали жару пять лет назад. Пухли как пузыри на рубеже 2010-х. Ими лечили, из них выжимали деньги, чтобы тушить кризис. А затем раз - и долговой кризис в Европе! Сейчас в развитых экономиках они потихоньку сжимаются. Госдолги - на уровне 103-105% ВВП. Это ниже, чем 10 лет тому назад. Зато на развивающихся рынках суверенных долгов все больше и больше, до 55-60% ВВП (35% в 2007 году). Такая задолженность быстро растет в Китае. Когда-нибудь этот спусковой крючок сработает, но не в 2020 году.

Тогда, может быть, деривативы запустят кризис? Эти враги рода человеческого, по мнению многих? Но кажется, все-таки нет - они десять лет как замерзли. Еще не достигли в объемах вершин 2007-2008 годов, стонут под тяготами регулирования. Тогда где же риски? Где будущие крахи? Акции что ли надерзят, нахулиганят и бросят весь мир распотрошенным?

Да, мы помним, что совсем недавно были два пика в акциях, а затем - в пропасть! В 1999-2000, 2007-2008 годах капитализация мирового рынка акций добиралась до 114-120% мирового ВВП, в США - еще выше. А затем - с горы вниз! История может повториться и в 2020 году. Акции уже дошли до этих же вершин и в мире, и в США - моторе фондового рынка. Эти пики уже вовсю маячат впереди.

И еще, конечно, не нужно забывать, что мировой финансовый ландшафт - всегда тайна. Да, конечно, всем видна Италия с ее непомерными госдолгами или Аргентина и Венесуэла, вечно страждущие. Там много рисков кризиса. Но тайна финансов в том, что в них всегда может быть какой-то непрозрачный клубок, который пока дремлет и еле шевелится, но может вдруг развернуться во всю мощь своих рисков и похоронить остальных. Его называют "черным лебедем".

Так что ждать от глобальных финансов? Денег, роста или кризиса в России? Что ждать, если экономики растут, а центральные банки смазывают страны и их финансовые рынки наличностью, чтобы они не впали в кому? Когда у "пациента" все более или менее работает, хотя парочка параметров уже не в норме?

Шансы на то, что впереди шторм, не так уж и малы - 20-30%, как ни подмазывай колеса экономики

Итак, 50-55% шансов за то, что впереди, в 2020 году, легкая "депрессивная зона" в мировой экономике, жизнь около нуля, финансовые грозы идут мимо, хотя ветер и шум предгрозовые. 15-30% - прошла беда и не заметили, вместо нее - оживление, снижение рисков в глобальных финансах и, значит, внутри России. Вперед, двигаемся дальше! Ну и 20-30% шансов - за шторм, чему быть, тому не миновать, как ни подмазывай колеса мировой экономики. Рано или поздно он придет, исключений не было. Главное - успеть до него встать на дорогу быстрого, устойчивого роста, чтобы никто никогда не смел сказать: 2010-е годы были потерянными для России.