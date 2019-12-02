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02.12.2019 20:34
Рубрика: В мире

Сами высекли себя

Как американские санкции против компании Huawei вывели Китай из технологической зависимости от США
Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Федеральный выпуск № 272(8030)
Печальную новость для властей США, последовательно наращивающих давление на Китай в рамках эскалации торговой войны с Пекином, сообщила газета The Wall Street Journal. Согласно этому изданию, введенные администрацией Трампа "удушающие" санкции против китайского IT-гиганта - компании Huawei - дали диаметрально противоположный эффект. Так, скрупулезно изучив новейшие смартфоны этого производителя из Поднебесной, эксперты впервые не обнаружили в них американских высокотехнологичных компонентов. А вместе с ними исчезла былая технологическая зависимость КНР от американских производителей компьютерных процессоров.
ИИ-процессор на стенде компании Huawei на конференции по искусственному интеллекту в Москве. Фото: РИА Новости ИИ-процессор на стенде компании Huawei на конференции по искусственному интеллекту в Москве. Фото: РИА Новости
ИИ-процессор на стенде компании Huawei на конференции по искусственному интеллекту в Москве. Фото: РИА Новости

Как стало известно из аналитического отчета японской IT-лаборатории, "вскрытие" смартфона модели Mate 30 - представленного осенью флагмана линейки мобильных телефонов от Huawei и основного конкурента iPhone 11 - показало полное отсутствие в "китайце" деталей с маркировкой Made in USA. Особое внимание специалисты обратили и на "сердце" гаджета. Основной вычислительный процессор оказался полностью произведенным в Китае, а вывод технарей был однозначен - в Поднебесной успешно решили задачу по снижению зависимости от США в области критически важной электроники.

Фото: AP Photo/Vincent Thian
Китай ввел санкции против США

Напомним, если раньше компьютерные чипы американских компаний Intel и Qualcomm годами поставлялись на сборочные предприятия в Китае, то в мае 2019 года грянул гром: на пике торговых противоречий с Пекином президент Трамп запретил национальному бизнесу вести торговлю с Huawei. За предлогом в Вашингтоне далеко ходить не стали, бездоказательно обвинив китайского производителя телекоммуникаций в электронном шпионаже, а для пущей убедительности и в промышленном саботаже по заказу властей КНР. Любопытно, что совершенно аналогичным образом ранее власти США поступили и с российской IT-компанией "Лаборатория Касперского", грубо и протекционистски выдавив производителя популярных антивирусов с американского рынка.

Впрочем, как быстро выяснилось, импульсивные действия США оказались "выстрелом себе же в ногу", а американские компании потеряли огромные деньги. Если до введения политически мотивированных ограничений Huawei тратила более 10 миллиардов долларов в год на закупку программ и чипов в Америке, то теперь китайская компания успешно развивает производство линейки собственных процессоров Kirin 990. "Мы сможем выжить и без Америки. Если американским компаниям разрешат торговать с нами, мы это приветствуем. А если нет, то мы сможем существовать. Администрация Трампа просто мотивировала нас выживать с опорой на свои силы и работать усерднее", - прокомментировал WSJ сложившуюся вокруг Huawei ситуацию ее основатель и президент Жэнь Чжэнфэй.

Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости
Путин и Си Цзиньпин запустили газопровод "Сила Сибири"

Запоздалое понимание допущенных стратегических для национальных интересов США просчетов от бездумного размахивания "санкционной дубинкой" в итоге пришло к чиновникам администрации Трампа. Так, в ноябре министр торговли США Уилбур Росс заявил о возможности выдачи американским подрядчикам экспортных лицензий для возобновления поставок в Китай некоторых электронных компонентов. Правда, как говорят в таких случаях, "поезд ушел, пишите письма". Ведь даже в случае успешного завершения переговоров по торговой сделке между Вашингтоном и Пекином, бывшая эксклюзивной для американских монополистов ниша процессоров уже безвозвратно потеряна.

Кстати

В ответ на подписанный на прошлой неделе президентом США Дональдом Трампом закон "О защите прав человека и демократии в Гонконге" Китай принял решение ввести ответные санкции против Вашингтона. Под них попали ряд американских НПО, включая Human Rights Watch, NDI и Freedom House. Также Пекин приостановил рассмотрение запросов на посещение Гонконга кораблями и самолетами вооруженных сил США. Срок возобновления рассмотрения запросов "зависит от дальнейших шагов" американской стороны. Как заявили в МИД КНР, действия Вашингтона стали "серьезным нарушением международного права и основных норм международных отношений, а также вмешательством во внутренние дела КНР".

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