В преддверии новогодних праздников на просторах американской торговой платформы Amazon появились елочные игрушки с изображениями концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау. Внимание на эти, мягко говоря, "необычные" украшения обратило руководство государственного музея, который сейчас находится на месте лагеря в Польше. По просьбе мемориального комплекса компания изъяла игрушки из продажи.

Помимо елочных игрушек, покупателям также предлагались открывалки для бутылок с фотографией концлагеря. "Продавать "рождественские украшения" с изображением Аушвица кажется неуместным. Аушвиц на открывалке - это неуважительно и вызывает тревогу. Мы просим Amazon убрать эти товары", - написал музей на своей страничке в Twitter. Реакция интернет-пользователей последовала незамедлительно: началась волна репостов, комментариев, обсуждений. Главный вопрос был один: почему были допущены к продаже такие товары? Тем более что, согласно регламенту компании, запрещено продавать продукты "связанные с человеческими трагедиями и природными катастрофами". Но на этом история не заканчивается. Спустя некоторое время музей обнаружил в продаже коврик для мышки с изображением концлагеря.

Отметим, что это не первый случай, когда снимки лагерей смерти, где были замучены тысячи людей, производители используют в коммерческих целях. Так, в мае государственный музей Аушвиц-Биркенау пожаловался на интернет-портал Redbubble, также выставивший на продажу подушки, сумки-авоськи и даже мини-юбки с изображением концлагеря.