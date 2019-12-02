Лионель Месси в шестой раз стал обладателем "Золотого мяча"

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим футболистом мира по версии еженедельника France Football. Это уже шестой "Золотой мяч" в карьере одного из лучших игроков современности.

Еще неделю назад испанские СМИ сообщили со ссылкой на свои источники, что "Золотой мяч" выиграет именно Месси. Однако все затаив дыхание ожидали самой церемонии, которая могла преподнести сюрприз. Все же находились те, кто верил, что награду получит не нападающий, а голландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк, который стал главным открытием прошлого сезона.

Третий претендент на награду Криштиану Роналду вовсе не полетел в Париж. Вместо этого он отправился в Милан, где состоится гала-вечер, посвященный прошлому сезону в Серии А. На нем Роналду получит трофей, которого в его коллекции еще не было - приз лучшему игроку сезона.

Как оказалось, португалец поступил мудро, потому что в итоговой классификации он занял только третье место. Ван Дейк, к сожалению для многих, все же не смог опередить Месси и оказался вторым. Видно было, что голландец сильно расстроен, однако в своей речи он нашел силы отдать должное победителю.

Месси стал обладателем "Золотого мяча" в шестой раз в истории - до этого он побеждал в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах. Ранее лучший результат он делил с Роналду, у которого пять побед, теперь же аргентинец сумел уйти в отрыв, что только раззадорит его главного оппонента. Ведь Роналду уже говорил, что именно он собирается войти в историю как обладатель наибольшего количества "Золотых мячей" в истории.