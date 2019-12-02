Лионель Месси в шестой раз стал обладателем "Золотого мяча"

Новости

Республиканцы подготовили опровержение обвинений по импичменту Трампа 01:02
В Международной организации труда открыли вакансии для россиян 00:19
Видео: В римском метро забил водопад 00:00
Алиссон стал первым в истории обладателем приза имени Льва Яшина 02.12.2019
Посадившим самолет Путина пилотам подарили вишневый пирог 02.12.2019
СКА впервые c 2017 года победил ЦСКА в "регулярке" КХЛ 02.12.2019
Горячая "копейка". В Литве продают ВАЗ-2101 за 1,5 млн рублей 02.12.2019
МГУ открыл центр работы с одаренными детьми в Харбине 02.12.2019
Русская партия призвала облегчить визовый режим для россиян в Сербии 02.12.2019
Археологи нашли под землей 2400-летний металлургический завод 02.12.2019
В Австрии олимпийского чемпиона осудили за совращение несовершеннолетних 02.12.2019
"Краснодар" сенсационно не сумел обыграть "Тамбов" в РПЛ 02.12.2019
В Оренбурге завели уголовное дело после обрушения автомобильного моста 02.12.2019
Мантуров прокомментировал закон о переустановке российского софта на гаджеты 02.12.2019
СМИ: Кот задушил 9-месячную девочку на Украине 02.12.2019
Корейский конкурент BMW X5 подражает Bentley Bentayga 02.12.2019
Михаил Жванецкий ушел с поста ведущего передачи "Дежурный по стране" 02.12.2019
На Кубани передали в суд дело мужчины, сажавшего сына на цепь 02.12.2019
Джонсона обвинили в плагиате сообщений в Twitter 02.12.2019
Автомобильный мост в Оренбурге обрушился при проезде большегруза 02.12.2019
Пакистан вернет России долги СССР 02.12.2019
В Ингушетии неизвестный обстрелял из травматики дорожных рабочих 02.12.2019
Состояние пострадавших при взрыве в КБР оценили как тяжелое 02.12.2019
Путин разрешил силовикам сбивать дроны-нарушители 02.12.2019
Путин запретил подозреваемым в терроризме состоять в НКО 02.12.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе 2-8 декабря
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе 2-8 декабря
Задайте вопрос главе синодального отдела РПЦ Владимиру Легойде
Задайте вопрос главе синодального отдела РПЦ Владимиру Легойде
02.12.2019 23:59
Рубрика: Спорт

Лионель Месси в шестой раз стал обладателем "Золотого мяча"

Текст: Максим Домчев
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим футболистом мира по версии еженедельника France Football. Это уже шестой "Золотой мяч" в карьере одного из лучших игроков современности.
Фото: AP Photo/Manu Fernandez Фото: AP Photo/Manu Fernandez
Фото: AP Photo/Manu Fernandez

Еще неделю назад испанские СМИ сообщили со ссылкой на свои источники, что "Золотой мяч" выиграет именно Месси. Однако все затаив дыхание ожидали самой церемонии, которая могла преподнести сюрприз. Все же находились те, кто верил, что награду получит не нападающий, а голландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк, который стал главным открытием прошлого сезона.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Алиссон стал первым в истории обладателем приза имени Льва Яшина

Третий претендент на награду Криштиану Роналду вовсе не полетел в Париж. Вместо этого он отправился в Милан, где состоится гала-вечер, посвященный прошлому сезону в Серии А. На нем Роналду получит трофей, которого в его коллекции еще не было - приз лучшему игроку сезона.

Как оказалось, португалец поступил мудро, потому что в итоговой классификации он занял только третье место. Ван Дейк, к сожалению для многих, все же не смог опередить Месси и оказался вторым. Видно было, что голландец сильно расстроен, однако в своей речи он нашел силы отдать должное победителю.

Фото: AP Photo/Manu Fernandez
Месси принес победу "Барселоне" над "Атлетико"

Месси стал обладателем "Золотого мяча" в шестой раз в истории - до этого он побеждал в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах. Ранее лучший результат он делил с Роналду, у которого пять побед, теперь же аргентинец сумел уйти в отрыв, что только раззадорит его главного оппонента. Ведь Роналду уже говорил, что именно он собирается войти в историю как обладатель наибольшего количества "Золотых мячей" в истории.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Барселона" Лионель Месси
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин подписал закон о штрафах за отказ хранить персональные данные в РФ
В Минобороны РФ опровергли бомбардировку лагеря беженцев в Сирии
В Оренбурге завели уголовное дело после обрушения автомобильного моста
Трое российских военных пострадали при взрыве бронеавтомобиля в Сирии
Кремль рассказал о вероятной реакции Путина на вопрос Зеленского про Крым