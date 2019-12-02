Лондонский мост открыли после теракта

Лондонский мост вновь открыт для движения транспорта и пешеходов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter. Полиция поблагодарила жителей и гостей города за терпение.

Напомним, в минувшую пятницу на прохожих в самом сердце Великобритании напал 28-летний Усман Хан, год назад вышедший из тюрьмы по УДО. От полученных ножевых ранений два человека скончались. Подоспевшие стражи порядка застрелили злоумышленника при попытке сопротивления.

Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка ДАИШ (арабское название ИГИЛ).