Лукашенко направился с официальным визитом в Белград

Главы государств на встрече в узком и расширенном составах, как уже сообщал "СОЮЗ", обсудят развитие политического диалога и экономического взаимодействия между странами. Особое внимание, уточнили в администрации Лукашенко, "президенты уделят перспективам увеличения товарооборота, инициативам по созданию совместных производств и запуску взаимных инвестиционных проектов ". Они обсудят региональную и мировую повестку, сотрудничество на международных площадках, а по итогам переговоров будет подписан пакет двусторонних документов.

Кроме того, программой визита предусмотрена встреча белорусского руководителя с председателем Народной скупщины Сербии Майей Гойкович и депутатами высшего законодательного и конституционного органа страны.

Параллельно визиту Лукашенко 3 декабря пройдет и белорусско-сербский бизнес-форум, на котором ожидается подписание коммерческих контрактов на $100 млн, сообщил посол Беларуси в Сербии Валерий Брылев. Правда, высокопоставленный дипломат дал понять, что достигнуть нужного уровня в экономическом сотрудничестве у Беларуси и Сербии пока не получается. "Причин всегда можно найти много, но это наши недоработки: где-то проиграли тендер, где-то поучаствовали не так, как надо", - констатировал он.

Деловые круги обсудят возможности сотрудничества в сферах промышленного производства и машиностроения, сельского хозяйства, нефтехимии, производства продуктов питания, фармацевтики, легкой промышленности, деревообработки и других отраслях.

На начало года, сообщают официальные источники, показатели двусторонней торговли Беларуси и Сербии демонстрировали устойчивый рост. Товарооборот за январь-апрель превысил $59 млн, увеличившись на 48 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Сербии действуют линии по сборке тракторов МТЗ и автобусов МАЗ, ведется работа по созданию совместного производства комбайнов "Гомсельмаш" в Крагуеваце. Реализуется проект и по выпуску 33 пожарных машин на базе шасси МАЗ. А на территории Беларуси сербская компания "Дана Холдинг" продолжает реализацию крупных строительных проектов - "Маяк Минска" и "Минск-Мир".

Кстати, в уходящем году, сообщил председатель ГКНТ РБ Александр Шумилин, белорусские и сербские ученые уже выполняли десять научно-технических проектов, из них пять - по физико-математическим наукам, два проекта - по химическим наукам и наукам о Земле и три - по аграрно-биологическим наукам.