Мантуров прокомментировал закон о переустановке российского софта на гаджеты

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров считает, что обязанность устанавливать на технически сложные устройства российский софт не приведет к их удорожанию.

"Новый закон уравняет право на доступ к потребителю отечественного и иностранного ПО. На текущий момент предустановлены только зарубежные приложения. Полагаем, что при грамотной организации процесса это не приведет к увеличению стоимости для покупателей гаджетов", - уточнил Денис Мантуров.

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий необходимость предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений российского программного обеспечения.

Согласно тексту закона, при продаже отдельных видов технически сложных товаров потребителю обеспечивается возможность использовать такие товары с предварительно установленными российскими программами. Перечень технически сложных товаров, порядок составления и ведения перечня российских программ, которые должны быть предварительно установлены, а также порядок их предварительной установки будет определять правительство Российской Федерации.