Археологи нашли под землей 2400-летний металлургический завод

В Польше археологи раскопали остатки двенадцати плавильных печей, использовавшихся кельтами около 2400 лет назад. Они были предназначены для производства железа.

Как сообщает Science in Poland, находка была сделана на юго-западе Польши в селе Варкоц под городом Стшелином. Археологи обнаружили остатки "сталеплавильных печей", которые были глубоко закопаны в землю. Лишь небольшая их часть выступала на поверхности.

Внутри печи были покрыты специальным жаропрочным изолирующим слоем, содержавшим глину. Внутри них были найдены куски расплавленного железа и шлака. По своему пространственному расположению и форме, этот металлургический заводик похож на аналогичные объекты, найденные ранее на территории Чехии.

Рядом с печами были обнаружены артефакты, датируемые IV веком до н.э., в том числе фрагменты керамических сосудов, украшения и предметы одежды, а также застежки для одежды. Именно они убедили археологов в том, что завод использовался кельтами.

Считается, что кельты распространились почти по всей Европе, к северу от Альп, в середине первого тысячелетия до нашей эры. Они достигли районов современной Силезии и Малопольска на рубеже IV века до нашей эры. То есть обнаруженный завод был построен кельтами в самый ранний период их пребывания на территории современной Польши.

"Интересно, что металлургические печи из римского периода, то есть те, которые использовались несколько сотен лет спустя, были одноразовыми установками, - говорит руководитель раскопок доктор Пшемыслав Дуленба из Института археологии Университета Вроцлава. - Это является свидетельством большого мастерства кельтов в области металлургии".

На текущий момент археологи обнаружили остатки 12-ти плавильных печей. Но раскопки еще продолжаются, и их количество может возрасти. Обнаружить печи помог магнитный метод - он позволяет найти следы старых зданий и сооружений, которые когда-то подвергались воздействию высоких температур.

"Если анализ и радиоуглеродное датирование сгоревших остатков древесины из печей подтвердят наше предположение, то мы сможем с уверенностью заявить, что это первый хорошо сохранившийся и задокументированный кельтский металлургический цех в современной Польше", - подытожил доктор Дуленба.