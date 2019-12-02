Метро Гонконга возобновило работу в полном объеме

Метро Гонконга впервые за два месяца возобновило работу в полном объеме.

Сейчас поезда не останавливаются лишь на станции "Университет". Также закрыты на ремонт отдельные выходы ряда других станций, и увеличен интервал движения по наземной ветке от вокзала "Хун Хом" до границы с материковым Китаем. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на корпорацию MTR.

Напомним, проблемы у сотрудников подземки начались в начале октября, когда участвующие в акциях протеста радикалы добрались до метро. Из-за актов вандализма на станциях приходилось вносить изменения в расписание поездов.