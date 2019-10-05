Метро в Гонконге закрыли после беспорядков

Метро Гонконга по-прежнему не работает. Движение поездов было приостановлено в пятницу вечером после массовых беспорядков и актов вандализма на станциях. Обслуживающий подземку оператор сообщил о насилии в отношении работников компании.

"Обсуживающий персонал должен позаботиться о своей безопасности. Пока мы не можем оценить ущерб и выполнить ремонтные работы", - говорится в завлении корпорации MTR. Добавим, что в пятницу радикалы разгромили более ста светофоров в Гонконге.

Как рассказали ТАСС очевидцы, сейчас сильно затруднено движение по мосту Цинма в сторону аэропорта. Администрация воздушной гавани просит вылетающих пассажиров выезжать из дома пораньше.

Новую волну беспорядков в конце недели спровоцировало решение главы Гонконга Кэрри Лам ввести запрет на ношение масок в общественных местах.