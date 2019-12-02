МГУ открыл центр работы с одаренными детьми в Харбине

Московский государственный университет (МГУ) имени М.В. Ломоносова открыл учебный центр по работе с одаренными детьми в Харбине, на северо-востоке Китая.

Это произошло в рамках научно-методического семинара по вопросам преподавания русского языка и литературы в школах Китая. Он прошел 1-2 декабря и был организован силами МГУ в партнерстве с культурно-образовательным центром этнопарка "Усадьба Волга" и Хэйлунзянским университетом, а также при поддержке совместного центра повышения квалификации преподавателей и учителей русского языка МГУ и Пекинского педагогического университета. В семинаре приняли участие около 250 человек. Среди них преподаватели и учителя русского языка вузов и школ провинции Хэйлунзян, магистры и аспиранты китайских вузов, выбравшие русский язык своей специальностью.

Первый день семинара прошел в уникальном китайском этнопарке "Усадьба Волга", который знакомит с миром русской культуры. Участники семинара обсудили особенности преподавания русского языка и литературы в китайских школах, вопросы сотрудничества российских и китайских учебных заведений, создание совместных программ по подготовке китайских школьников к поступлению в российские вузы, проблемы культурно-языковой адаптации китайских студентов в России.

С китайской стороны с приветствием выступили директор этнопарка госпожа Фу Дзяо Жен и зампредседателя Ассоциации довузовских образовательных учреждений России и Китая (АДОУРК) господин Ван Дзили.

Как отметил замдиректора Института русского языка и культуры (ИРЯиК) МГУ Валерий Частных, "наше сотрудничество с "Усадьбой Волга" продолжается только два года, но за это время мы уже многое сделали". "Например, мы открыли центр межкультурной коммуникации МГУ, провели очень интересный семинар для учителей русского языка китайских школ", - заявил он.

На следующий день работа семинара продолжилась в харбинской школе №6, одной из самых известных и старых в городе, основанной почти сто лет назад.

Специалисты Московского университета провели открытые уроки, мастер-классы и экспресс-курс повышения квалификации для китайских учителей русского языка. На круглом столе, завершившем работу семинара, представители МГУ, Хэйлунцзянского университета и школы №6 обсудили вопросы подготовки китайских школьников к обучению в российских вузах и предложили осуществить проект создания совместной обучающей программы.

По словам старшего преподавателя ИРЯиК Юлии Рыжих, "китайские студенты, которые начали изучать русский язык еще в школе, быстрее и лучше адаптируются к новой учебной обстановке в России, а также показывают лучшие результаты в учебе". "Именно поэтому ИРЯиК заинтересован в развитии сотрудничества с китайскими школами, в которых изучается русский язык", - подчеркнула Рыжих.