Новости

Республиканцы подготовили опровержение обвинений по импичменту Трампа 01:02
В Международной организации труда открыли вакансии для россиян 00:19
Видео: В римском метро забил водопад 00:00
Алиссон стал первым в истории обладателем приза имени Льва Яшина 02.12.2019
Посадившим самолет Путина пилотам подарили вишневый пирог 02.12.2019
СКА впервые c 2017 года победил ЦСКА в "регулярке" КХЛ 02.12.2019
Горячая "копейка". В Литве продают ВАЗ-2101 за 1,5 млн рублей 02.12.2019
МГУ открыл центр работы с одаренными детьми в Харбине 02.12.2019
Русская партия призвала облегчить визовый режим для россиян в Сербии 02.12.2019
Археологи нашли под землей 2400-летний металлургический завод 02.12.2019
В Австрии олимпийского чемпиона осудили за совращение несовершеннолетних 02.12.2019
"Краснодар" сенсационно не сумел обыграть "Тамбов" в РПЛ 02.12.2019
В Оренбурге завели уголовное дело после обрушения автомобильного моста 02.12.2019
Мантуров прокомментировал закон о переустановке российского софта на гаджеты 02.12.2019
СМИ: Кот задушил 9-месячную девочку на Украине 02.12.2019
Корейский конкурент BMW X5 подражает Bentley Bentayga 02.12.2019
Михаил Жванецкий ушел с поста ведущего передачи "Дежурный по стране" 02.12.2019
На Кубани передали в суд дело мужчины, сажавшего сына на цепь 02.12.2019
Джонсона обвинили в плагиате сообщений в Twitter 02.12.2019
Автомобильный мост в Оренбурге обрушился при проезде большегруза 02.12.2019
Пакистан вернет России долги СССР 02.12.2019
В Ингушетии неизвестный обстрелял из травматики дорожных рабочих 02.12.2019
Состояние пострадавших при взрыве в КБР оценили как тяжелое 02.12.2019
Путин разрешил силовикам сбивать дроны-нарушители 02.12.2019
Путин запретил подозреваемым в терроризме состоять в НКО 02.12.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе 2-8 декабря
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе 2-8 декабря
Задайте вопрос главе синодального отдела РПЦ Владимиру Легойде
Задайте вопрос главе синодального отдела РПЦ Владимиру Легойде
02.12.2019 22:28
Рубрика: Общество

МГУ открыл центр работы с одаренными детьми в Харбине

Текст: Константин Волков

Московский государственный университет (МГУ) имени М.В. Ломоносова открыл учебный центр по работе с одаренными детьми в Харбине, на северо-востоке Китая.

Фото: iStock
Китайские школьники изучают русский язык в лингвокультурном лагере МГУ

Это произошло в рамках научно-методического семинара по вопросам преподавания русского языка и литературы в школах Китая. Он прошел 1-2 декабря и был организован силами МГУ в партнерстве с культурно-образовательным центром этнопарка "Усадьба Волга" и Хэйлунзянским университетом, а также при поддержке совместного центра повышения квалификации преподавателей и учителей русского языка МГУ и Пекинского педагогического университета. В семинаре приняли участие около 250 человек. Среди них преподаватели и учителя русского языка вузов и школ провинции Хэйлунзян, магистры и аспиранты китайских вузов, выбравшие русский язык своей специальностью.

Первый день семинара прошел в уникальном китайском этнопарке "Усадьба Волга", который знакомит с миром русской культуры. Участники семинара обсудили особенности преподавания русского языка и литературы в китайских школах, вопросы сотрудничества российских и китайских учебных заведений, создание совместных программ по подготовке китайских школьников к поступлению в российские вузы, проблемы культурно-языковой адаптации китайских студентов в России.

С китайской стороны с приветствием выступили директор этнопарка госпожа Фу Дзяо Жен и зампредседателя Ассоциации довузовских образовательных учреждений России и Китая (АДОУРК) господин Ван Дзили.

Как отметил замдиректора Института русского языка и культуры (ИРЯиК) МГУ Валерий Частных, "наше сотрудничество с "Усадьбой Волга" продолжается только два года, но за это время мы уже многое сделали". "Например, мы открыли центр межкультурной коммуникации МГУ, провели очень интересный семинар для учителей русского языка китайских школ", - заявил он.

Замглавы Минобрнауки назначен Александр Нарукавников

На следующий день работа семинара продолжилась в харбинской школе №6, одной из самых известных и старых в городе, основанной почти сто лет назад.

Специалисты Московского университета провели открытые уроки, мастер-классы и экспресс-курс повышения квалификации для китайских учителей русского языка. На круглом столе, завершившем работу семинара, представители МГУ, Хэйлунцзянского университета и школы №6 обсудили вопросы подготовки китайских школьников к обучению в российских вузах и предложили осуществить проект создания совместной обучающей программы.

По словам старшего преподавателя ИРЯиК Юлии Рыжих, "китайские студенты, которые начали изучать русский язык еще в школе, быстрее и лучше адаптируются к новой учебной обстановке в России, а также показывают лучшие результаты в учебе". "Именно поэтому ИРЯиК заинтересован в развитии сотрудничества с китайскими школами, в которых изучается русский язык", - подчеркнула Рыжих.

Общество Образование В мире Восточная Азия Китай Наука и образование МГУ им. Ломоносова
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин подписал закон о штрафах за отказ хранить персональные данные в РФ
В Минобороны РФ опровергли бомбардировку лагеря беженцев в Сирии
В Оренбурге завели уголовное дело после обрушения автомобильного моста
Трое российских военных пострадали при взрыве бронеавтомобиля в Сирии
Кремль рассказал о вероятной реакции Путина на вопрос Зеленского про Крым