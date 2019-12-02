Минэнерго Украины объявило о смене руководства "Нафтогаза" и других госкомпаний

Во всех стратегических госкомпаниях Украины произойдет смена руководства. Об этом 2 декабря заявил на пресс-конференции министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

В первую очередь это коснется таких гигантов, как "Нафтогаз" и оператора украинской энергосистемы "Укрэнерго", а также "Энергоатома". Новое руководство будет избрано на конкурсной основе, причем в конкурсе смогут принять участие и ранее уволенные главы госкомпаний.

Всего же руководство предполагается сменить примерно в 50 компаниях. Об этом ранее сообщил глава Минэкономики Украины Тимофей Милованов.