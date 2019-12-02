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Текст:   Марина Трубилина 
15:18 02.12.2019

Минстрой пересмотрит более 180 документов в рамках "регуляторной гильотины"

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Почти две сотни нормативно-правовых документов, касающихся строительной отрасли, необходимо переработать в рамках "регуляторной гильотины". Такую цифру озвучил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, выступая на XVIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций.

"Очень серьезный вызов, который сегодня стоит перед правительством, перед строительной отраслью - это регуляторная гильотина, - сказал Якушев. - В рамках нее нам предстоит проделать огромную работу, пересмотреть всю контрольно-надзорную деятельность".

Фото: Альберт Гарнелис/ТАСС
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По словам Якушева, в результате должны уйти избыточные требования к застройщикам. Предстоит пересмотреть 183 нормативно-правовых документа. Поэтому Минстрой рассчитывает на совместную работу с представителями строительной отрасли. "Там, где зарегулировано - нужно убрать, там, где мы считаем, что сегодня роль государства недостаточна - мы должны ее усилить", - сказал Якушев.

Цель реформы - уменьшить количество барьеров в работе строительной отрасли, сделать регулирование строительства более понятным и прозрачным. При этом министр подчеркнул, что предстоит обсуждение предлагаемых подходов еще не на одной площадке, и только после этого будут приниматься конкретные решения.

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