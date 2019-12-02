Мосгорсуд подтвердил заочный арест участника несанкционированного митинга

Мосгорсуд утвердил постановление Басманного райсуда столицы о заочном аресте объявленного в международный розыск Айдара Губайдулина, который на несогласованной акции в столице 27 июля, по данным следствия, бросил бутылку в полицейского.

После задержания Губайдуллин был взят под стражу, но вскоре Мещанский районный суд Москвы освободил его из-под стражи под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Такое решение суд принял после того, как вернул дело оппозиционера прокурору, указав на "несоответствие предъявленного обвинения фактическим обстоятельствам". А обвиняемый сбежал. Еще и в соцсетях "привет" оставил: "Я покинул страну и в ближайшие годы не вернусь". После этого его не только объявили в розыск, но и выдали санкцию на арест.

Губайдулину было предъявлено обвинение в угрозе применения насилия в отношении представителя власти, неопасного для его жизни и здоровья по части 1 статьи 318 УК РФ.

По данным следствия, во время несанкционированной акции 27 июля в Москве "он бросил в полицейского пустую пластиковую бутылку, однако по не зависящим от него причинам не попал, не доведя преступный умысел до конца".