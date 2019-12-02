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02.12.2019 13:08
Рубрика: Происшествия

Мосгорсуд подтвердил заочный арест участника несанкционированного митинга

Текст: Владимир Полетаев
Мосгорсуд утвердил постановление Басманного райсуда столицы о заочном аресте объявленного в международный розыск Айдара Губайдулина, который на несогласованной акции в столице 27 июля, по данным следствия, бросил бутылку в полицейского.
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

После задержания Губайдуллин был взят под стражу, но вскоре Мещанский районный суд Москвы освободил его из-под стражи под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Такое решение суд принял после того, как вернул дело оппозиционера прокурору, указав на "несоответствие предъявленного обвинения фактическим обстоятельствам". А обвиняемый сбежал. Еще и в соцсетях "привет" оставил: "Я покинул страну и в ближайшие годы не вернусь". После этого его не только объявили в розыск, но и выдали санкцию на арест.

Фото: Максим Григорьев/ТАСС
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Губайдулину было предъявлено обвинение в угрозе применения насилия в отношении представителя власти, неопасного для его жизни и здоровья по части 1 статьи 318 УК РФ.

По данным следствия, во время несанкционированной акции 27 июля в Москве "он бросил в полицейского пустую пластиковую бутылку, однако по не зависящим от него причинам не попал, не доведя преступный умысел до конца".

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Московский городской суд Митинги и шествия
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