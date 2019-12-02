"Москва 24" запускает интерактивный проект "Письма Победы"

В 2020 году к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне телеканал "Москва 24" запустит мультиформатный интерактивный проект "Письма Победы".

Телеканал считает своим долгом внести свою лепту в сохранение народной памяти и собирает единую электронную библиотеку писем военных лет. "Помимо официальной хроники тех лет, есть иные свидетельства огромной силы - это письма солдат и офицеров, тружеников тыла, санитарок и врачей, военных журналистов и многих других скромных героев, ковавших Победу", - так поясняет канал свое решение провести акцию.

С 3 декабря 2019 года каждый может принять в ней участие - на сайте проекта необходимо заполнить анкету участника, прикрепить к ней письмо из семейного архива - можно как текстовый, так и фотофайл. На данный момент десятки историко-краеведческих музеев, военных архивов по всей стране откликнулись на просьбу "Москвы 24" и безвозмездно передали в библиотеку проекта 200 747 отсканированных писем. Кроме того, в проекте "Письма Победы" принимают участие наши известные современники. Они читают письма из семейных и музейных архивов и делятся воспоминаниями родственников.