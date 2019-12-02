Набиуллина назвала главную причину укрепления рубля

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина рассказала, что с начала этого года рубль сохраняет одну из лучших динамик на развивающихся рынках. По отношению к доллару национальная валюта РФ с января выросла на 8,5%, к евро - почти на 11%.

Основной причиной, по ее словам, следует считать приток капитала, когда инвесторы стараются найти наиболее выигрышный путь для доходных бумаг. Их интересует повышенный доход вложений в странах с формирующимися рынками. Россия считается как раз такой страной.

Рубль успешно зарекомендовал себя на фоне санкций. Как отметила Набиуллина, ЦБ старается предусмотреть риски в этом направлении. "Чтобы наилучшим образом противостоять возможному давлению санкций, смотрим на разные аспекты финансовой стабильности - чтобы быть все время наготове", - пишет РИА Новости со ссылкой на интервью главы ЦБ телеканалу "Россия 1".