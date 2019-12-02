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02.12.2019 13:27
Рубрика: Происшествия

Пилоты самолета Путина рассказали о сложной посадке в Бишкеке

Текст: Кира Латухина
Во время визита президента России в Киргизию в Бишкеке стоял плотный туман. О том, как в таких сложных условиях президентский самолет приземлился без каких-либо проблем и в нужном аэропорту, в программе "Москва. Кремль. Путин" (ВГТРК) рассказали пилоты того спецрейса.
Фото: Владимир Смирнов/ РИА Новости Фото: Владимир Смирнов/ РИА Новости
Фото: Владимир Смирнов/ РИА Новости

После вылета из Санкт-Петербурга погода начала портиться. "Часть маршрута мы контролировали по ноутбуку, потому что не было видно даже рулежной дорожки", - вспоминают летчики.

Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости
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Но никакого риска не было, решение о посадке принималось обдуманно, никаких "сяду во что бы то ни стало" не было, это недопустимо, заверили пилоты.

Хотя запас топлива позволял уйти на запасной аэропорт в Казахстане, в зоне ожидания борт номер один провел около 10 минут, после чего диспетчер сообщил видимость, которая соответствовала минимуму бишкекского аэродрома. При снижении видимость улучшилась еще больше.

"Итог нашей работы - пассажир с улыбкой спускается. И у нас хорошее настроение соответственно. Вся усталость забывается", - заметил бортинженер. "Наш самолет - это прекрасный самолет, настоящий друг экипажа, пассажиров и настоящий помощник", - заключил он.

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