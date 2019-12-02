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02.12.2019 20:23
Рубрика: В мире

Уберите с дороги

Почему популярный сервис пассажирских перевозок Uber может уйти из столицы Альбиона
Текст: Марина Алешина
Российская газета - Федеральный выпуск № 272(8030)
Американская международная компания Uber, создавшая популярное приложение по вызову такси, рискует потерять крупнейший рынок в Европе. Недавно транспортный регулятор британской столицы Transport for London отказал ей в продлении лицензии. Впрочем, руководство местного отделения Uber еще попытается оспорить решение чиновников. Те настаивают, что компания, разбирательство с которой тянется вот уже два года, так и не смогла предоставить достаточные гарантии безопасности пассажиров. А это 3,5 миллиона жителей Лондона, загрузивших приложение в свои смартфоны.
Традиционные лондонские таксисты-кебмены не раз "восставали" против конкуренции со стороны популярного онлайн-сервиса. Фото: Reuters. Традиционные лондонские таксисты-кебмены не раз "восставали" против конкуренции со стороны популярного онлайн-сервиса. Фото: Reuters.
Традиционные лондонские таксисты-кебмены не раз "восставали" против конкуренции со стороны популярного онлайн-сервиса. Фото: Reuters.

Как отмечает The Guardian, "в Лондоне еще не покончено с Uber, однако долгосрочные перспективы сервиса в столице Альбиона теперь выглядят туманными". Компании дали 21 день на то, чтобы подать апелляцию, а ее рассмотрение может и вовсе затянуться на год, так что пока лондонцы продолжают заказывать поездки через Uber к неудовольствию традиционных и элитарных таксистов-кэбменов. Как известно, приложение позволяет выбрать онлайн ближайшую к клиенту машину. Главное нарекание к нему состоит в том, что около 14 тысяч перевозок совершили под фейковыми или чужими аккаунтами водители без должной квалификации, страховки, а то и лицензии. В Uber не стали отрицать проблему, однако заявили, что "на пути к ее устранению был достигнут значительный прогресс". В 2017 году лондонский транспортный регулятор впервые постановил, что компания не соответствует критериям для долгосрочного лицензирования.

Лондонские чиновники обвинили Uber в "недостаточной проверке бэкграунда водителей"

Речь шла о "недостаточной проверке бэкграунда водителей и криминальных эксцессах". Следователи также утверждали, будто Uber использует программу, считывающую данные клиентов и позволяющую блокировать заказы от тех же сотрудников полиции, которые пытаются вычислить недобросовестных перевозчиков. С тех пор компания ввела новые требования к рабочему графику водителей - их обязали делать перерыв после десяти часов за рулем, иметь страховку, компенсирующую больничный или аварийный случай. Была запущена круглосуточная горячая линия для консультаций как водителей, так и клиентов. В июне 2018-го чиновники выдали Uber лицензию на 15-месячный испытательный срок, затем его продлили еще на два. Не исключено, что компании все же удастся переубедить британских судей, пишет The Guardian.

Названы самые аварийные для столичных таксистов дни

К слову, у Uber проблемы не только в Британии. Так, сервис не может полноценно выйти на немецкий рынок. Он доступен лишь в шести городах ФРГ - Берлине, Мюнхене, Дюссельдорфе, Франкфурте, Кельне и Гамбурге. Частичный запрет действует после того, как в декабре 2018 года федеральный суд в Карлсруэ постановил, что компания посредством своего сервиса UberBlack нарушала немецкий закон об аренде транспортных средств, передавая заказы фирмам по прокату машин и устанавливая свои расценки. Кроме того, за последние четыре года, отмечает BBC, Uber вынужденно приостановил работу в столицах Болгарии и Венгрии, а также Дании - после изменений в местном законодательстве, ужесточающих требования к службам такси. К ним юридически приравняли и Uber. Формально сервис не запрещали, однако бизнес был признан нелегальным, а зарегистрированные в приложении водители столкнулись с неподъемными штрафами.

В Москве

Эта история никак не отразится на Uber в Москве, так как наше подразделение компании не принадлежит международному бренду. Это давно уже часть "Яндекс.Такси", рассказали "РГ" в пресс-службе Uber Russia.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
В Москве более половины таксистов оказались мигрантами

"Ситуация с Uber в Лондоне возникла не на пустом месте, - отметил председатель комитета МТПП по вопросам развития транспортного обслуживания пассажирских перевозок легковым автомобильным транспортом Богдан Коношенко. - Это следствие модели регулирования, которая применяется в британской столице". Согласно последнему исследованию АНО "Цифровая экономика", лондонская модель во многом похожа на московскую. Но при этом в Лондоне "черные кебы" - не просто транспорт, а символ города, отмечает Коношенко. К ним установлены строгие требования (например, black cabs оборудованы всем необходимым для инвалидов). В Москве такого нет, но у нас такси совсем не несет символики. По мнению Коношенко, Uber в российской столице ничто не угрожает. И с пассажирской точки зрения, этот сервис удобен, отмечает PR-менеджер Аксиния Чубукова. "Бывают случаи, когда таксисты отменяют заказы, ездят не по правилам, превышая скорость, - отмечает она. - Еще я часто слышу о том, что таксисты работают по 18 часов без отдыха", - продолжает собеседница "РГ".

В целом же работа агрегаторов позитивно сказывается на таксомоторных перевозках в Москве, считает гендиректор АНО "Цифровая экономика" Евгений Ковнир. "Агрегаторы научились максимально эффективно распределять поездки, снижая тем самым холостой пробег автомобиля и повышая плотность заказов такси. В результате в Москве такси становится все более выгодным и удобным способом передвижения и замещает поездки на личном автомобиле. Это глобальный тренд для ведущих городов мира, доля поездок на такси, заказанных через онлайн-агрегаторы, составляет более 60 процентов", - отметил Ковнир.

Подготовил Сергей Бабкин

В Санкт-Петербурге

- Можно запретить отдельно взятый Uber, но ничего не изменится. Во всяком случае, в Петербурге. Принцип, по которому он работает, стал тенденцией, - говорит петербургский таксист компании Uber Михаил Дашков. - Практически все службы, в которые вы звоните, вызывая такси, - это агрегаторы. Устроиться в такие компании проще простого, достаточно иметь права, машину и стаж три-пять лет. Оттого у горожан растет недоверие к таксистам.

- Давно пора навести порядок на рынке такси в Петербурге, - возмущается юрист Олег Коломойцев. - Спал ли водитель накануне, трезв ли, не лишен ли прав - как это проверить? Да никак. Отсюда регулярные аварии с участием так называемых таксистов. Привычным делом стало незнание водителем города. Неудивительно, что петербуржцы все чаще делают выбор в пользу каршеринга - по деньгам примерно то же, но точно безопаснее.

Подготовила Евгения Цинклер

В мире Европа Великобритания
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