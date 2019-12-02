Полиции разрешат вскрывать почту торговцев порнографией

Полиция сможет получить право проводить секретные операции по делам о незаконном распространении порнографии в интернете. В том числе просматривать почту порноторговцев или устанавливать жучки в местах, где совершаются такие преступления. А расследованием подобных дел займутся следователи МВД.

За полгода за распространение порнографии в интернете осуждены более 130 человек. Фото: Сергей Савостьянов/ РГ

Соответствующие поправки предлагается внести в Уголовно-процессуальный кодекс. Госдума заканчивает сбор отзывов на соответствующий законопроект.

Документ вводит новые правила для расследования дел о незаконной порнографии в интернете, а также торговле "клубничкой" организованными преступными группами. Кроме того, в зону особого внимания попадут дельцы на рынке нелегального порно, которые нажили на горячих материалах более 50 тысяч рублей. По статье УК это уже считается крупным доходом. Соответственно, наказание становится жестче: предусмотрено лишение свободы на срок от двух до шести лет.

По информации Судебного департамента при Верховном суде России, за полгода за нелегальный оборот порнографии в интернете, преступной группой или в крупном размере осуждены 136 человек.

Например, в прошлом году в Невском районе Санкт-Петербурга полиция прикрыла подпольную киностудию, снимавшую горячие ролики в обычной квартире. Съемки велись несколько лет. Продюсер - некий 31-летний житель Северной столицы - платил по двести долларов актерам, а возбуждающий продукт отправлял на американские порносайты. Актеры рассказали полиции, что не видят себя ни на заводе, ни на панели. А работа в порно им, образно выражаясь, по плечу. Но теперь им волей-неволей придется трудоустроиться где-то в другом месте и по иной специальности. Лавочка закрыта.

А в Челябинской области недавно суд вынес приговор жителю Златоуста, который создавал сайты для взрослых и выкладывал туда соответствующие ролики. Как подчеркивают правоохранители, копировать горячий контент оттуда мог любой человек, даже подросток.

Возможно, таких дел могло быть больше. Эксперты полагают, что делу мешают процедурные тонкости: порноторговцами занимаются дознаватели МВД. А у них полномочий меньше, чем у следователей.

"Сегодня производство по таким делам осуществляется в рамках дознания, а это сокращает сроки разбирательства и не позволяет правоохранительным органам использовать свои оперативные возможности", - объясняет адвокат Вячеслав Голенев.

Он подчеркивает, что по закону проведение оперативно-разыскных мероприятий, предусматривающих ограничение некоторых конституционных прав граждан, допустимо только с санкции суда по ходатайству следствия. Дознание просить о таком не может.

За полгода по обвинениям в нелегальном обороте порнографии в интернете, преступной группой или в крупном размере осуждены 136 человек

"Органы дознания не обладают полномочиями инициировать проведение оперативно-разыскных мероприятий, таких как негласное чтение электронной почты, прослушивание телефонных разговоров и т.п., - говорит адвокат. - Кроме того, в ходе разбирательства по таким делам подчас возникает необходимость проведения относительно редко применяющихся судебных экспертиз, например сексологической, портретной, культуроведческой и других. Подчас возникают ситуации, когда по месту проведения предварительного расследования нет учреждений, способных провести подобную экспертизу. Все это приводит к тому, что сроки получения заключения судебной экспертизы затягиваются. Но и в сроки, установленные для проведения дознания, уложиться не удается".

Поэтому предлагается передать расследования по таким делам следователям МВД. То есть по сути повышается статус дел: так как заниматься ими будут подразделения более высокого ранга. Законопроект внесло в Госдуму правительство страны.

"МВД, как и прежде, будет заниматься выявлением и пресечением преступлений в сфере незаконного оборота порнографических материалов, но проводить расследования будут подразделения, обладающие более широкими полномочиями по сравнению с органами дознания, - отмечает Вячеслав Голенев. - Предлагаемые поправки в УПК направлены на повышение эффективности расследования преступлений в сфере незаконного оборота порнографических материалов".

По данным МВД, за три года, с 2015 по 2018-й, отмечен рост количества зарегистрированных преступлений такого рода на 22,7 процента. При этом растет и доля нераскрытых преступлений. В прошлом году она составила треть от зарегистрированных преступлений, предусмотренных статьей 242 Уголовного кодекса "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов".

Причины в том, что не всегда удается своевременно подключить к делу оперативные подразделения. У дознания недостаточно полномочий, и раскрыть дело, в полном смысле слова, по горячим следам не получается. Допустим, надо проверить электронную почту подозреваемого, но у дознавателя нет полномочий просить об этом. В итоге теряются важные улики. Поэтому уже сейчас дела от дознавателей нередко приходится забирать, но на эту процедуру требуется время.

"Анализ правоприменительной практики свидетельствует о сформировавшейся тенденции изъятия прокурорами уголовных дел у дознавателей органов внутренних дел Российской Федерации и их передачи в органы предварительного следствия системы МВД России, - говорится в пояснительной записке. - В 2018 году прокурорами было изъято 80 уголовных дел о преступлениях данного вида, то есть 18,1 процента от находивших в производстве дознавателей органов внутренних дел РФ уголовных дел".

При этом в отдельных регионах прокурорами изъято у дознавателей около 80 процентов таких уголовных дел.