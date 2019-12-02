Посол РФ в Великобритании призвал НАТО пересмотреть отношения с Москвой

Россия призывает НАТО пересмотреть сложившиеся отношения, несмотря на разногласия по ряду вопросов. Об этом в преддверии саммита Североатлантического альянса, который пройдет на этой неделе в Лондоне, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

В интервью британскому телеканалу Channel 4 российский дипломат подчеркнул, что слова об угрозе, якобы исходящей от России, являются "фейком", поскольку РФ даже не наращивает свои военные силы у границ западных стран. Однако Москва внимательно следит за действиями альянса и реагирует на них.

По его словам, есть противоречия с западными странами и с Великобританией, так как Москва не готова следовать ряду вопросов политической линии, проводимой Вашингтоном, Лондоном и другими странами, поскольку у нас есть наши собственные интересы. "Но эти политические разногласия не имеют никакого отношения к серьезным военным вопросам", - цитирует РИА Новости дипломата.

Послу РФ был также задан вопрос о целях, которые Москва преследует в Сирии. По его словам, основная цель России в данном регионе - борьба с терроризмом, с чем РФ справилась, хотя еще многое предстоит сделать, чтобы финализировать достигнутые результаты, а также "восстановить страну".

Напомним, ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Россия представляет для НАТО "реальную угрозу". По его словам, РФ постоянно тестирует решимость альянса, используя с этой целью Украину и применяя гибридный способ ведения войны. Уоллес призвал страны-участницы НАТО взять ситуацию под свой контроль и "дать Москве решительный отпор".