У инспекций по труду появится дополнительные возможности для взыскания с работодателей долгов по зарплате персоналу.

Президент России Владимир Путин подписал такие поправки в Трудовой кодекс и закон об исполнительном производстве.

Сейчас, если инспектор по труду выявляет долги по зарплатам на предприятиях, он выдает работодателю предписание об устранении нарушений и выплате денег работникам. Кроме того, он может привлечь его к административной ответственности и наложить штраф.

Новые поправки подразумевают более эффективную процедуру возврата долгов по зарплате. Если выданное инспектором по труду предписание недобросовестный работодатель в срок не выполнил, долги взыщут принудительно. Для этого материалы будут переданы напрямую в Федеральную службу судебных приставов. После получения работодателем исполнительного документа он может обжаловать решение в суде. Если суд все равно признает предписание законным, то не позднее месяца после вступления постановления в силу госинспектор труда примет решение о принудительном взыскании долгов. Деньги, которые не получили работники, будут списаны со счета работодателя.

По данным Росстата, задолженность по заработной плате в России на 1 ноября 2019 года составила 2 млрд 638,5 млн рублей - на 3,3% больше, чем месяцем ранее.