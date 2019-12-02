Путин утвердил бюджеты ФОМС и ФСС на 2020-2022 годы

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральные законы о бюджетах Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонда соцстрахования (ФСС) на 2020-2022 годы. Соответствующие документы были размещены на официальном интернет-портале правовой информации.

Доходы бюджета ФОМС на 2020 год составляют 2,367 триллиона рублей, 2021-й - 2,511 триллиона, 2022-й - 2,646 триллиона. Цифры по расходам выглядят следующим образом: 2020-й - 2,369 триллиона, 2021-й - 2,516 триллиона, 2022-й - 2,653 триллиона. Нормированный страховой запас в бюджете ФОМС будет 21,1 миллиарда рублей, 29,7 миллиарда и 38,3 миллиарда по годам соответственно.

Доходы бюджеты ФСС в 2020 году равняются 811,6 миллиарду рублей, в 2021,м - 821,1 миллиарда, в 2022-м - 936,5 миллиарда. Расходы: 2020-й - 788,1 миллиарда, 2021-й - 831,4 миллиарда, 2022 - 873,96 миллиарда.

Бюджет ФОМС на все три года сформирован с дефицитом, тогда как бюджет ФСС - с профицитом на 2020 и 2022 годы и дефицитом на 2021-й.