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02.12.2019 16:18
Рубрика: Общество

Путин утвердил право братьев и сестер учиться вместе

Текст: Кира Латухина
Братьям и сестрам теперь будет проще ходить в один и тот же садик или школу и не разлучаться вне дома. Глава государства подписал закон о приоритетном зачислении в начальную школу или детсад детей из одной семьи. Поправки вносятся в Семейный кодекс и закон об образовании.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Речь идет об общеобразовательном учреждении, в котором уже учится ребенок. Его или ее брат или сестра получат право преимущественного зачисления в детсад и школу (1-4 классы).

Фото: istock
Названы ошибки родителей, которые приводят к перегрузке ребенка

Для этого дети должны быть из одной семьи и проживать в одном и том же месте. Бывает, что братья и сестры живут в одной квартире, но прописаны в разных, или же родители меняют место жительства: один ребенок учится по прежней "прописке", второго берут в садик или первый класс только по новому месту регистрации. Это создавало неудобства родителям и отнимало у них много времени.

Общество Образование Общество Семья и дети Президент Семейное законодательство
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