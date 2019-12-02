Путин утвердил право братьев и сестер учиться вместе

Братьям и сестрам теперь будет проще ходить в один и тот же садик или школу и не разлучаться вне дома. Глава государства подписал закон о приоритетном зачислении в начальную школу или детсад детей из одной семьи. Поправки вносятся в Семейный кодекс и закон об образовании.
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Речь идет об общеобразовательном учреждении, в котором уже учится ребенок. Его или ее брат или сестра получат право преимущественного зачисления в детсад и школу (1-4 классы).
Для этого дети должны быть из одной семьи и проживать в одном и том же месте. Бывает, что братья и сестры живут в одной квартире, но прописаны в разных, или же родители меняют место жительства: один ребенок учится по прежней "прописке", второго берут в садик или первый класс только по новому месту регистрации. Это создавало неудобства родителям и отнимало у них много времени.