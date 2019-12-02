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02.12.2019 21:49
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

ЦСКА проиграл "Арсеналу" в матче 18-го тура РПЛ

Текст: Максим Домчев
Московский ЦСКА в матче 18-го тура на своем стадионе уступил тульскому "Арсеналу" - 0:1.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

В составе ЦСКА впервые с 3-го ноября прошлого года снова вышел Алан Дзагоев. Один из самых невезучих российских игроков в последний раз выходил с первых минут в матче против "Динамо", в котором получил травму. После этого он получил еще одно повреждение зимой 2019 года, из-за чего его восстановление в сумме заняло почти год. И вот теперь Дзагоев набрал форму и вышел на поле с первых минут.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Именно Дзагоев и стал в итоге самым активным игроком ЦСКА в первом тайме. Он нанес четыре удара по воротам соперника и два из них попали в створ. Остальные игроки ЦСКА не слишком впечатляли. "Арсенал" без особых проблем отражал все атаки на свои ворота. Туляки старались действовать на контратаках, но в завершающей стадии им не хватало точности.

Еще до перерыва гости лишились Сергея Ткачева. В какой-то момент полузащитник упал на газон и не смог подняться без помощи медиков. Его заменил Даниил Лесовой

Фото: Петр Ковалев / ТАСС
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Именно Лесовой и стал героем встречи. На 52-й минуте встречи гости провели быструю атаку. Евгений Луценко ворвался в штрафную и не стал бить по воротам, а отдал передачу на набегавшего Лесового. Его удар оказался неберущимся для Игоря Акинфеева.

Пропустив, армейцы попытались отыграться, однако гости сумели выстоять. Победа со счетом 1:0 позволила "Арсеналу" подняться на седьмое место в турнирной таблице. ЦСКА же опустился на четвертое место.

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