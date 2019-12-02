Финские специалисты обменялись опытом с нововоронежскими коллегами

"Мы будем создавать свой Информационный центр АЭС "Ханхикиви-1", планируем его открыть для посещения в 2022 году. На меня посещение вашего Центра произвело большое впечатление, здесь представлено много интересной информации, большое количество интерактивных устройств, а это важно для современной молодёжи, им это должно понравиться. Визуально показаны все типы технологий производства электроэнергии, макеты станции и оборудования, и всё это подано очень доступно"¸- поделился впечатлениями директор по коммуникациям компании Fennovoima Сакари Котола.
Делегация посетила: Международный центр подготовки персонала, где познакомилась с работой полномасштабного тренажёра блочного пункта управления (БПУ) энергоблоков поколения "3+" с реактором ВВЭР-1200, музей истории НВ АЭС и центр по атомной энергии в г.Воронеже.
Справка:
"Fennovoima Oy" - финская атомная энергетическая компания, основанная в 2007г. консорциумом финских энергетических и промышленных компаний. Fennovoima готовится к строительству в Финляндии энергоблока с реактором ВВЭР-1200 атомной электростанции "Ханхикиви-1".
АО "РЭИН" (компания Госкорпорации "Росатом") вошла в состав акционеров Fennovoima в 2014 г. с долей владения 34%.
RAOS Project Oy - генеральный поставщик АЭС "Ханхикиви-1", дочерняя компания АО "РЭИН".