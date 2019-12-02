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02.12.2019 16:31
Проект: В регионах

Финские специалисты обменялись опытом с нововоронежскими коллегами

28 ноября состоялся рабочий визит на Нововоронежскую АЭС делегации финской компании Fennovoima Oy и представителей АО "Русатом Энерго Интернешнл" (АО "РЭИН") и RAOS Project Oy, которые совместно реализуют проект сооружения одноблочной АЭС "Ханхикиви-1" с реактором ВВЭР-1200 в провинции Северная Остроботния в Финляндии. Финские представители коммуникационного направления ознакомились с новым информационным центром НВ АЭС. Такие центры появятся на всех российских АЭС, но первый пилотный проект осуществлен на Нововоронежской АЭС.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

"Мы будем создавать свой Информационный центр АЭС "Ханхикиви-1", планируем его открыть для посещения в 2022 году. На меня посещение вашего Центра произвело большое впечатление, здесь представлено много интересной информации, большое количество интерактивных устройств, а это важно для современной молодёжи, им это должно понравиться. Визуально показаны все типы технологий производства электроэнергии, макеты станции и оборудования, и всё это подано очень доступно"¸- поделился впечатлениями директор по коммуникациям компании Fennovoima Сакари Котола.

Фото: Нововоронежская АЭС
Нововоронежская АЭС признана лучшей социально ориентированной компанией

Делегация посетила: Международный центр подготовки персонала, где познакомилась с работой полномасштабного тренажёра блочного пункта управления (БПУ) энергоблоков поколения "3+" с реактором ВВЭР-1200, музей истории НВ АЭС и центр по атомной энергии в г.Воронеже.

Справка:

"Fennovoima Oy" - финская атомная энергетическая компания, основанная в 2007г. консорциумом финских энергетических и промышленных компаний. Fennovoima готовится к строительству в Финляндии энергоблока с реактором ВВЭР-1200 атомной электростанции "Ханхикиви-1".

АО "РЭИН" (компания Госкорпорации "Росатом") вошла в состав акционеров Fennovoima в 2014 г. с долей владения 34%.

RAOS Project Oy - генеральный поставщик АЭС "Ханхикиви-1", дочерняя компания АО "РЭИН".

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.
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