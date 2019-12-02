Гидрометцентр: Декабрь будет теплее обычного на 1,5 градуса

Среднемесячная температура воздуха на большей части европейской территории России, в том числе в Москве и в Московской области, в декабре будет выше нормы на 1-1,5 градуса, рассказал "Российской газете" заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко.

При этом на юге Центрального федерального округа, в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах температура будет близкой к норме. Что касается азиатской территории - от Сибири до Дальнего Востока, то довольно мягкий по местным меркам декабрь прогнозируется в Уральском федеральном округе, на юго-западе Сибирского федерального округа, в Красноярском крае, на востоке Чукотского автономного округа. Там также средняя температура превысит норму на 1-1,5 градуса. На остальной территории она будет близкой к норме.

На большей части европейской территории осадки будут в пределах среднего многолетнего количества. А вот меньше обычно прогнозируется осадков на большей части Приволжского федерального округа, в Южном федеральном округе, в Ставропольском крае и в Карачаево-Черкесии.

На севере Уральского федерального округа, на севере и юго-западе Сибирского федерального округа, в Иркутской области, на востоке Якутии, в Магаданской области, в Хабаровском крае, на Сахалине и Камчатке, осадков, напротив, может выпасть больше, чем всегда. В Челябинской области ожидается дефицит осадков. На остальной азиатской территории - около нормы.