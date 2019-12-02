Курс основы кибербезопасности для пенсионеров разработают в Мосгордуме

Столичные парламентарии намерены обсудить и разработать правовые механизмы борьбы с кибермошенничеством. Об этом "РГ" рассказал председатель комиссии столичного парламента по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.
- Стало много случаев, когда средства списываются с банковских счетов с помощью мошеннических схем, это и SMS-рассылка, и звонки из банков с требованием назвать коды, и многое другое. Наша задача - повысить правовую и финансовую грамотность, особенно это касается людей старшего поколения, - рассказывает Щитов. - Обсудить киберпреступность и меры борьбы с ней планируем на парламентских слушаниях, на которые пригласим представителей правоохранительных структур, органов исполнительной власти, других заинтересованных лиц.
Щитов не исключил, что, возможно, потребует вносить корректировки в законодательство, чтобы органам правопорядка было проще выявлять и пресекать деятельность подобных мошенников. Также депутат отметил, что предстоит работа с департаментом социальной политики, ведь у депутатов есть задумка в рамках программы "Московское долголетие" запустить образовательный курс, посвященный повышению финансовой и киберграмотности москвичей.
Ожидается, что "круглый стол", посвященный борьбе с кибермошенничеством, пройдет в январе.