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02.12.2019 16:12
Проект: В регионах

Нововоронежская АЭС признана лучшей социально ориентированной компанией

Нововоронежская АЭС (НВ АЭС) стала лучшей на региональном этапе всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" в номинации "За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности".
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

В 2012 году впервые в России среди регионов присутствия атомно-энергетических объектов между Правительством Воронежской области и Госкорпорацией "Росатом" было заключено Соглашение о выделении дополнительных налоговых платежей в бюджет Воронежской области. Эти средства были направлены на улучшение социальной сферы, строительство спортивных объектов и благоустройство города атомщиков, а также других территорий Воронежской области. За время действия Соглашения бюджет города Нововоронежа получил около 2-х миллиардов рублей.

Одним из принципов взаимодействия между благополучателями и НВ АЭС является софинансирование. Практически в каждом проекте НВ АЭС участвует в партнёрстве с другими предприятиями и организациями. Кроме того, в благотворительных проектах НВ АЭС участвуют частные лица - работники атомной станции и других предприятий и организаций города. Всего на благотворительность в 2018 году Нововоронежская атомная станция затратила свыше 15,2 млн рублей.

Фото: Нововоронежская АЭС
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Нововоронежская АЭС, как социально ориентированное предприятие, оказывает благотворительную помощь и спонсорскую помощь по таким направлениям как: помощь социально незащищенным слоям населения - детям, оставшимся без попечения родителей или оказавшимся в трудной жизненной ситуации, инвалидам, ветеранам войны и труда, многодетным семьям и т. д.; гуманитарная программа помощи детским приютам - юридическая, медицинская и др. виды поддержки подшефных приютов.

Повышение квалификации персонала, консультации. Проведение фестивалей, семинаров, паломнических и экскурсионных поездок с целью социализации детей; воссоздание и возрождение мест, связанных с именами преподобных Сергия Радонежского и Серафима Саровского; поддержка и популяризация спорта и здорового образа жизни, патриотического воспитания; реализация мероприятий, направленных на улучшение социальной, спортивной инфраструктуры города Нововоронежа, благоустройство; поддержка культурных проектов, направленных на воспитание нравственности и ответственности.

"Благотворительность - важное направление нашего предприятия. Участие в подобных конкурсах позволяет распространять наши инициативы, изучать опыт других предприятий энергетической отрасли. Теперь нам предстоит участие в федеральном этапе", - отметила начальник отдела социального развития НВ АЭС Ирина Моисеева. 

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.
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