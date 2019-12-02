Работники НВ АЭС приняли участие в Осеннем интеллектуальном марафоне

В Нововоронеже (Воронежская область) прошёл Осенний интеллектуальный марафон среди работников и ветеранов Нововоронежской АЭС (НВ АЭС). За звание самых эрудированных боролись 120 атомщиков.

Участие в мероприятии приняло 20 сборных команд из различных подразделений станции. Марафон стал одним из самых популярных и ожидаемых мероприятий. Интеллектуальные баталии в городском Дворце культуры собрали полный зал участников и зрителей.

"Мы организуем много мероприятий для того, чтобы наши работники смогли проявить себя. Этот турнир - это ещё одна возможность показать свои способности, да и просто интересно провести время. Здесь нет побеждённых, все, кто пришёл сюда, несмотря на пасмурную погоду и занятость, уже победители", - сказала заместитель председателя профсоюзной организации НВ АЭС Тамара Ивченко.

"Радует, что есть команды, которые приняли участие во всех играх, проходивших в течение года. Таким образом, формируются интеллектуальные бренды подразделений, которые являются лицом своего отдела или цеха", - добавил руководитель клуба интеллектуальных игр "Квазар" НВ АЭС Евгений Голубев.

Осенний интеллектуальный турнир состоял из трёх туров. В первом - участники должны были разгадать зашифрованные в картинках названия литературных произведений, фильмов, городов, а также известных людей и персонажей, пословицы и поговорки. Вторая часть марафона представляла из себя популярную игру "Что? Где? Когда?". Не обошлось и без новшеств. Заключительный тур прошёл в стиле спортивной версии "Своей игры", где атомщики искали ответы на вопросы разной стоимости из различных областей знаний.

К финалу марафона наметились команды-лидеры. В итоге на первой строчке рейтинга расположилась команда "1 контур" (РЦ-6, СТУ-4). На втором месте, по решению жюри, оказалось сразу три команды с одинаковым количеством баллов: это команда "Пурпурные горносТАИ" (ЦТАИ, ОППР); команда "Турбинисты" (ТЦ-5, ПТО, ОИОЭиРН) и "Свидетели мультифоры" (ОРБ, РЦ-6, ТЦ-6, ОИМО).

"Нам повезло. У нас сложилась хорошая команда. Последние полтора года мы играем в таком составе, понимаем друг друга с полуслова. Мы - сплочённый коллектив, все дополняем друг друга", - отметил капитан команды "1 контур" Алексей Федоров.

Организаторами Осеннего интеллектуального турнира традиционно выступили отдел социального развития, первичная профсоюзная организация, клуб интеллектуальных игр "Квазар" и организация молодых атомщиков Нововоронежской АЭС.

Интеллектуальные марафоны на Нововоронежской АЭС проводятся уже второй год подряд. Их цель - развитие эрудиции, умения работать в команде, укрепление дружеских связей в коллективе.