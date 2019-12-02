СКА впервые c 2017 года победил ЦСКА в "регулярке" КХЛ

Хоккеисты санкт-петербургского СКА обыграли московский ЦСКА в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, состоявшаяся в понедельник в Москве, завершилась со счетом 4:2 (1:1, 0:1, 3:0) в пользу гостей. В составе питерцев хет-трик оформил Александр Барабанов (17-я, 59-я и 60-я минуты), еще одну шайбу забросил Антон Белов (43). У столичных армейцев отличились Сергей Толчинский (11) и Линден Вей (38).

СКА впервые с октября 2017 года одолел ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ. Предыдущие шесть матчей между этими соперниками в лиге завершались в пользу московского клуба.

СКА, одержавший девятую победу подряд, набрал 48 очков в 35 матчах и вышел на первое место в Западной конференции, сместив ЦСКА (47 очков; 33 игры) на вторую позицию.

Результаты остальных матчей дня:

"Адмирал" (Владивосток) - "Спартак" (Москва) - 0:2,

"Амур" (Хабаровск) - "Авангард" (Омск) - 1:2,

"Куньлунь" (Китай, Пекин) - "Витязь" (Подольск) - 2:1, по буллитам,

"Салават Юлаев" (Уфа) - "Йокерит" (Финляндия, Хельсинки) - 2:3.