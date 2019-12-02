В Центре фотографии имени братьев Люмьер покажут снимки Маяковского и Лили Брик

В экспозицию войдут фотографии друзей Родченко: художников, архитекторов, писателей, сотрудников журналов "ЛЕФ" и "Новый ЛЕФ", - а также портреты семьи Родченко, серии архитектурных съемок ("Балконы", "Пожарная лестница", "Лестница") и фоторепортажи, сообщает ТАСС.
Среди экспонатов - узнаваемый портрет Лили Брик, который стал основой настоящего символа авангардной рекламы - плаката Ленгиза; фотография Осипа Брика в очках, в которых вместо правой линзы вмонтировано название журнала "ЛЕФ"; а также несколько снимков Владимира Маяковского, которые Родченко сделал в своей мастерской на Мясницкой в 1924 году.
Александра Роченко считают основоположником рекламы и дизайна в СССР. Он работал вместе со своей женой, художником-дизайнером Варварой Степановой.