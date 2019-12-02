В Гидрометцентре рассказали, где уже лежат настоящие сугробы

Новости

В Техасе три человека погибли при крушении легкомоторного самолета 06:57
Набиуллина назвала главную причину укрепления рубля 06:47
Во Франции трое спасателей погибли при крушении вертолета 06:41
В Приморье из-за пожара в школе эвакуировали 550 человек 06:41
В Приморье раненый охотник оклеветал тигра 06:28
Впервые в истории ВМС Японии женщина возглавила корабль ПРО 06:22
Состояние пострадавшей в ДТП в Забайкалье девочки улучшилось 06:20
Метро Гонконга возобновило работу в полном объеме 05:55
США ратифицировали протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО 05:46
Жители Забайкалья начали нести цветы и свечи в память о погибших в ДТП 05:42
СМИ: Пхеньян подготовил новые площадки для ракетных испытаний 05:25
В Забайкалье объявили траур из-за ДТП с 19 погибшими 05:23
Ядерное топливо с АЭС "Фукусима-1" будет полностью вывезено к 2031 году 05:20
Родным погибших и пострадавших в ДТП в Забайкалье окажут помощь 05:17
Число жертв ДТП с автобусом в Тунисе возросло до 26 человек 05:11
На Камчатке наградили спасшую из огня четверых детей школьницу 05:10
Белый дом отказался участвовать в слушаниях по импичменту 04:38
Лондонский мост открыли после теракта 04:25
Названы регионы России с самыми высокими зарплатами 04:03
В районе Забайкалья объявлен траур по 19 погибшим в ДТП 03:57
Минпромторг предложил обсудить запрет на детское шампанское в России 03:38
Посол РФ в Великобритании призвал НАТО пересмотреть отношения с Москвой 03:14
Россияне при стрельбе в Новом Орлеане не пострадали 02:43
В Эстонии пройдут масштабные киберучения НАТО 02:37
Сплошное радиолокационное поле будет создано вокруг России 02:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что можно и чего нельзя есть в Рождественский пост
Что можно и чего нельзя есть в Рождественский пост
Зимняя война: 80 лет назад начался конфликт между СССР и Финляндией
Зимняя война: 80 лет назад начался конфликт между СССР и Финляндией
02.12.2019 05:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Гидрометцентре рассказали, где уже лежат настоящие сугробы

Текст: Ольга Игнатова
К концу новой рабочей недели в столичном регионе ожидается очередное потепление.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как сообщила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, в четверг, пятого декабря, воздух днем может прогреться до +4 градусов. Также не по-зимнему тепло будет и в пятницу, шестого декабря, а в субботу, седьмого декабря, и вообще пока прогнозируется до +6.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Климатологи составили прогноз погоды на зиму

Ночью, правда, будет подмораживать до минус 4-6. Снег возможен в первой половине недели, но в небольших количествах и местами. А к концу недели пойдет дождь, который снова смоет все робкие снежные следы.

Где точно есть снег, так это на севере, северо-востоке европейской территории (Архангельская, Вологодская, Мурманская области, Республика Карелия), на севере Сибири и Урала, на севере Дальнего Востока (Якутия). Если посмотреть синоптические карты снежного покрова, то больше всего снега сейчас в районах между Якутией и Чукоткой - до 70 см.

В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах тоже немало намело: 50-60 см. В Новосибирске - 36 см, в Красноярске - 30 см. Чем ближе к югу Сибири, тем меньше толщина снежного покрова.

В Архангельске снежный покров составляет 27-34 см, в Мурманске - 12 см.

Как уточнила Людмила Паршина, на популярных горнолыжных курортах России, например, в сочинской Красной поляне, снега пока нет.

В Москве, по долгосрочным прогнозам, устойчивый снежный покров может сформироваться в последней декаде декабря.

Всемирная метеорологическая организация предсказала экстремальную погоду
Общество Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Восточная Сибирь ЦФО Москва ЦФО Московская область СЗФО Архангельская область СЗФО Вологодская область СЗФО Мурманская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лидеры России и Китая запустят второго декабря газопровод "Сила Сибири"
В Забайкалье объявили траур из-за ДТП с 19 погибшими
Сплошное радиолокационное поле будет создано вокруг России
Посол РФ в Великобритании призвал НАТО пересмотреть отношения с Москвой
Названы регионы России с самыми высокими зарплатами