В Гидрометцентре рассказали, где уже лежат настоящие сугробы

К концу новой рабочей недели в столичном регионе ожидается очередное потепление.

Как сообщила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, в четверг, пятого декабря, воздух днем может прогреться до +4 градусов. Также не по-зимнему тепло будет и в пятницу, шестого декабря, а в субботу, седьмого декабря, и вообще пока прогнозируется до +6.

Ночью, правда, будет подмораживать до минус 4-6. Снег возможен в первой половине недели, но в небольших количествах и местами. А к концу недели пойдет дождь, который снова смоет все робкие снежные следы.

Где точно есть снег, так это на севере, северо-востоке европейской территории (Архангельская, Вологодская, Мурманская области, Республика Карелия), на севере Сибири и Урала, на севере Дальнего Востока (Якутия). Если посмотреть синоптические карты снежного покрова, то больше всего снега сейчас в районах между Якутией и Чукоткой - до 70 см.

В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах тоже немало намело: 50-60 см. В Новосибирске - 36 см, в Красноярске - 30 см. Чем ближе к югу Сибири, тем меньше толщина снежного покрова.

В Архангельске снежный покров составляет 27-34 см, в Мурманске - 12 см.

Как уточнила Людмила Паршина, на популярных горнолыжных курортах России, например, в сочинской Красной поляне, снега пока нет.

В Москве, по долгосрочным прогнозам, устойчивый снежный покров может сформироваться в последней декаде декабря.