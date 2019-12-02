В каждом районе Москвы откроются ярмарки нового формата

К ярмаркам выходного дня, где всегда свежие продукты, москвичи уже привыкли - утром в пятницу у фермерских прилавков выстраиваются очереди, но с первыми морозами они вынуждены сворачиваться до весны. Чтобы этого сезонного перерыва не было, сейчас в городе строятся современные крытые ярмарки. Порядка двадцати их уже радуют москвичей своими товарами, а в следующем году они откроются во всех районах. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, осмотрев новую круглогодичную ярмарку на улице Милашенкова, вл.14.

Местные жители с удовольствием советовали журналистам, какие сыры на ярмарке стоит покупать, а у кого лучше брать свежую семгу. "Посмотрите, какой у нас тут дворец построили, работать будет даже зимой", - гордятся они ярмарочным павильоном, сделанным во французском стиле.

Новая ярмарка и в самом деле заметно отличается от прежней, которая работала на этом месте только три дня в неделю и лишь в теплое время года.

Всего в городе открыто уже 18 ярмарок, которые будут работать шесть дней в неделю и летом, и зимой. До конца года появятся еще четыре. "В следующем году еще 20 откроем. Постепенно в каждом районе Москвы должна появиться такая комфортабельная ярмарка, чтобы фермеры могли приезжать торговать, и москвичи приходили с хорошим настроением за покупками", - сказал Сергей Собянин.

На каждой ярмарке примерно 30 торговых мест, где можно купить овощи, фрукты, соления, мясо, рыбу, молочку, полуфабрикаты, хлеб и кондитерские изделия. Продукты везут из 13 регионов России. Ольга Полянских угощает покупателей камчатской слабосоленой рыбой. "Я работаю на столичных рынках и ярмарках больше 15 лет. Таких роскошных условий у меня никогда не было - тепло, есть вода, вентиляция, уютно, красиво", - поделилась продавец. Появились у нее здесь уже и постоянные покупатели - они возвращаются за аппетитным окунем, зубаткой, мурманской треской, кальмаром.

"Товары свежие и ассортимент большой, с магазинами не сравнится, - рассказывает москвича Оксана Корбут. - Я живу через дорогу, у нас вокруг полно супермаркетов, но за овощами, рыбой и мясом я хожу сюда". Ее семилетняя дочка Маруся добавляет, что очень любит на завтрак сыр, который мама покупает у Ольги Власкиной - продавца Калужского молочного завода. На выбор - более 10 сортов, на прилавке всегда так же свежее молоко, масло, йогурты, творог, сметана.

Но больше всего на ярмарке овощей и фруктов. Рязанский картофель, морковь, лук, тепличные помидоры, огурцы, зелень. Есть даже груши и яблоки, которые попали на прилавок по бартеру. "Большой урожай картофеля мы обмениваем на сезонные плоды, фрукты и ягоды у фермеров Краснодарского края", - рассказала Елена Шапошникова. Ее большая семья выращивает все сама и гарантирует 100-процентное качество. И судя по выручке - 30-40 тысяч в день, - москвичи ценят труд семейства. Для них же главное, что все покупки тут выходят дешевле, чем в магазине по соседству. Например, килограмм лука можно взять за 25 рублей, а в супермаркете он стоит 31 рубль. Капуста у фермеров 30 рублей килограмм, а магазинная - 37 рублей. Томаты можно выбрать на ярмарке от 80 до 170 рублей за "кило", а в магазине - от 120 рублей. Огурцы на ярмарке дешевле на 100 рублей! А вот хлеб дороже, например, батон стоит 150 рублей, а деревенский - 70 рублей, но с пометкой "социальная программа - 35 рублей".

В городе открыто уже 18 ярмарок, которые будут работать шесть дней в неделю и летом, и зимой

"Для тех, кто считает, что 70 рублей для традиционного пшеничного хлеба с добавлением солода на ржаной закваске - дорого, продаем ниже себестоимости, - поделился продавец Роман Зыков. - Принято считать, что мука и вода ничего не стоят, но мы оплачиваем высококлассный труд пекарей, эксплуатацию печей, логистику. Ежедневно выпекаем порядка 1000 хлебов, часть уходят в рестораны, а часть на ярмарки".