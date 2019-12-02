В московском театре "Человек" покажут продолжение "Гамлета"

В московском камерном театре "Человек" 5 декабря состоится премьера пьесы "Гамлет" в переводе Сумарокова. Трагедию Шекспира в трактовке одного из крупнейших представителей русской литературы XVIII века зрители увидят впервые, и, надо сказать, с оригиналом она имеет мало общего. О том, что необычного в новой постановке и почему пьеса до последнего оставалась "в тени", "Российской газете" рассказали заслуженные артисты России - режиссер спектакля Владимир Скворцов, а также исполнитель одной из главных ролей Владимир Майзингер.

Премьера совсем скоро. Приоткройте тайну - что зрители увидят в новом "Гамлете"?

Владимир Скворцов: То, чего не видели никогда. Потому что это "Гамлет" не классический, это "Гамлет" Сумарокова. В таком варианте пьесу в лучшем случае знают студенты культурологических и театроведческих факультетов или старшее поколение, которое занималось изучением такой классики, как Сумароков. Дело в том, что автора по какой-то невиданной и странной случайности в свое время забыли, даже предали литературной анафеме. Уже больше двухсот лет эта пьеса не ставилась.

Как получилось, что Шекспир один, а "Гамлета" два?

Владимир Скворцов: Сумароков в свое время, увидев "Гамлета", решил его перевести. Но перевод не удался, и он создал свою пьесу с теми же героями, но получилось произведение с совершенно другим сюжетом. Мы к нему относимся как к сиквелу, как к продолжению. Можно говорить, что это самостоятельная пьеса, но зная классический сюжет, нельзя не учитывать, что все-таки это наследие Шекспира. Я отношусь к этому как к тому, что случилось после известных событий. "Гамлет 2" - можно так сказать.

Владимир Александрович, вы играете роль Полония…

Владимир Майзингер: Я много Шекспира переиграл, но Полония не играл никогда. У него определенные взаимоотношения с дочерью, с Клавдием… Это все понятно. Но интересны моменты, которые связаны в первую очередь с самим необычным материалом. Это не повторение, не перевод Шекспира, это некий "вариант на тему". И для меня достаточно необычна как раз трактовка Полония у Сумарокова, как и Клавдия, человека, с которым он всегда рядом.

Как относитесь к своему герою?

Владимир Майзингер: Сколько я видел "Гамлетов", Полоний - это всегда такой коварный и не очень чистоплотный в смысле морали человек, который достаточно, наверное, справедливо был заколот. Естественно, когда репетируешь роль, ты становишься адвокатом своего персонажа. Для меня очень важно ассоциировать героя с собой. Я отец двух дочерей, и мне очень понятна линия, когда Полоний переживает за свою дочь. И в то же время, это человек у власти, это серый кардинал, который привык управлять власть имущими, теми, кто выше его. Он находится между двух огней. Вообще, работа над пьесой идет очень интересная и творческая.

Не страшно выступать в роли "первопроходцев"?

Владимир Скворцов: Ставить пьесу, которую никто никогда не ставил и не видел - это действительно эксперимент. Ее читать даже сложно - я сам осилил на третий раз. Это непросто, но это абсолютно русский язык, абсолютно русская пьеса. Мы ее практически не адаптировали. И, знаете, не могу сказать, что Шекспир в переводе Пастернака лучше, чем "Гамлет" Сумарокова.

И все же - что точно удивит зрителя, знакомого с классическим "Гамлетом" Шекспира?

Владимир Скворцов: Совершенно необычно уже то, что Гамлет у Сумарокова - мусульманин. С Гертрудой они связаны тоже необычно - кровью. Это куда страшнее.