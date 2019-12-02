Жестокое и циничное преступление удалось раскрыть столичным следователям и оперативникам. Изначально доследственная проверка была организована после публикаций в СМИ о безвестном исчезновении из квартиры на улице Малыгина 69-летней москвички. Соседей, обратившихся к журналистам, смутило то, что уже через несколько месяцев после пропажи женщины у ее квартиры появились новые владельцы.

"В июне 2019 года женщина уехала из квартиры, расположенной по улице Малыгина в городе Москве, после чего до ноября текущего года ее соседям, с которыми она общалась, ничего не было известно о ее местонахождении. При этом квартира и дача женщины были проданы неизвестным лицам", - рассказали в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Москве.

Следователи в кратчайшие сроки установили, что пожилая женщина уехала на дачу совместно с другом своего не так давно погибшего сына. После смерти сына неожиданно проявил заботу о ставшей одинокой женщине его друг. Так как москвичке требовался уход и помощь по хозяйству, она приняла помощь и позволила мужчине проживать на ее жилплощади.

"Во время работ на дачном участке мужчине не понравился тон пенсионерки, которая высказала ему свои претензии, и он нанес ей не менее четырех ударов топором в область шеи. Желая избежать ответственности, преступник спрятал тело женщины под крыльцом запасного входа в дачный дом. Вернувшись в Москву, он обратился к знакомым, которые помогли сфальсифицировать документы и переоформить квартиры убитой на иных лиц", - отметили в СК России.

Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "убийство". Уже установлены подельники, которые помогли незаконно переоформить недвижимость. Все они заключены под стражу. Ход расследования находится на контроле центрального аппарата СК России.