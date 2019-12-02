Новости

Михаил Жванецкий ушел с поста ведущего передачи "Дежурный по стране" 20:25
На Кубани передали в суд дело мужчины, сажавшего сына на цепь 20:24
Джонсона обвинили в плагиате сообщений в Twitter 20:18
Автомобильный мост в Оренбурге обрушился при проезде большегруза 20:08
Пакистан вернет России долги СССР 20:05
В Ингушетии неизвестный обстрелял из травматики дорожных рабочих 19:50
Состояние пострадавших при взрыве в КБР оценили как тяжелое 19:48
Путин разрешил силовикам сбивать дроны-нарушители 19:40
Путин запретил подозреваемым в терроризме состоять в НКО 19:40
Вышла новая книга Дины Рубиной "Ангельский рожок" 19:31
В КБР пять человек пострадали при взрыве газа в жилом доме 19:22
Госсекретарь США видит в России огромную киберугрозу для НАТО 19:19
Госдума рассмотрит поправки в закон о долевом строительстве 19:18
В Корее пилот ВВС США получил ранения при катапультировании 19:09
Власти будут строже контролировать жилищно-строительные кооперативы 18:56
Торговлю никотиносодержащими смесями запретят 18:54
В Казани начали тестировать новые автобусы МАЗ с "гармошкой" 18:51
Два соленых озера Феодосии защитят от застройки 18:47
В Архангельске представили фильм-урок о Соловецкой школе юнг 18:39
Афины заявили о готовности выслать из Греции посла Ливии 18:34
Под Оренбургом обрушился автомобильный мост 18:33
Паломнические дома отделили от гостиниц 18:23
В Белгороде СК начал проверку после драки учителя и ученика 18:05
В РФ сняли запрет на демонстрацию символики нацизма в науке и культуре при условии осуждения нацизма 17:55
Телефонные террористы "заминировали" Шереметьево и Домодедово 17:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе 2-8 декабря
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе 2-8 декабря
Задайте вопрос главе синодального отдела РПЦ Владимиру Легойде
Задайте вопрос главе синодального отдела РПЦ Владимиру Легойде
02.12.2019 19:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Топор и квартирный вопрос

Москвичка опрометчиво приютила друга погибшего сына
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 272(8030)
Жестокое и циничное преступление удалось раскрыть столичным следователям и оперативникам. Изначально доследственная проверка была организована после публикаций в СМИ о безвестном исчезновении из квартиры на улице Малыгина 69-летней москвички. Соседей, обратившихся к журналистам, смутило то, что уже через несколько месяцев после пропажи женщины у ее квартиры появились новые владельцы.

"В июне 2019 года женщина уехала из квартиры, расположенной по улице Малыгина в городе Москве, после чего до ноября текущего года ее соседям, с которыми она общалась, ничего не было известно о ее местонахождении. При этом квартира и дача женщины были проданы неизвестным лицам", - рассказали в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Москве.

Фото: iStock
В РФ выросло число мошенничеств с помощью сайтов для знакомств

Следователи в кратчайшие сроки установили, что пожилая женщина уехала на дачу совместно с другом своего не так давно погибшего сына. После смерти сына неожиданно проявил заботу о ставшей одинокой женщине его друг. Так как москвичке требовался уход и помощь по хозяйству, она приняла помощь и позволила мужчине проживать на ее жилплощади.

"Во время работ на дачном участке мужчине не понравился тон пенсионерки, которая высказала ему свои претензии, и он нанес ей не менее четырех ударов топором в область шеи. Желая избежать ответственности, преступник спрятал тело женщины под крыльцом запасного входа в дачный дом. Вернувшись в Москву, он обратился к знакомым, которые помогли сфальсифицировать документы и переоформить квартиры убитой на иных лиц", - отметили в СК России.

Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "убийство". Уже установлены подельники, которые помогли незаконно переоформить недвижимость. Все они заключены под стражу. Ход расследования находится на контроле центрального аппарата СК России.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин подписал закон о штрафах за отказ хранить персональные данные в РФ
В Минобороны РФ опровергли бомбардировку лагеря беженцев в Сирии
Автомобильный мост в Оренбурге обрушился при проезде большегруза
Трое российских военных пострадали при взрыве бронеавтомобиля в Сирии
Кремль рассказал о вероятной реакции Путина на вопрос Зеленского про Крым