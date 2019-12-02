На Поварской улице отреставрировали знаменитый особняк купца Ивана Миндовского - один из главных памятников модерна в столице. Реставраторы полностью восстановили уникальную потолочную лепнину, живопись, витражные панно и даже интерьер зимнего сада, сохранившийся в первозданном виде.

Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов рассказал, что это здание известно в кругах ценителей и довольно хорошо изучено. Тем удивительнее сделанные в нем открытия. Дому Миндовского повезло - с 1920-х годов его занимали посольства. В нем не сидели сменяющие друг друга конторы, не было коммунальных квартир, но все равно многие элементы внутренних интерьеров и фасадов оказались либо спрятаны и забыты, либо вовсе утрачены.

- Нашли, например, отопительную батарею 1903 года выпуска, задуманную специально для этого дома его автором архитектором Львом Кекушевым, - объяснил Емельянов. - Ее оставили на месте. А дверные ручки пришлось восстанавливать по единственному сохранившемуся образцу. На крышу особняка вернулась трехметровая скульптура, представляющая собой музу живописи с палитрой и кистью в руках и двумя младенцами. Ее бережно восстановили по историческим чертежам и фотографиям.

После революции особняк купца Миндовского был национализирован - несколько лет в нем располагался детский дом, потом госпиталь, но с 1924 года в здании разместилось сначала посольство Швеции, а потом резиденция шведского посла. В 1972 году особняк заняло посольство Новой Зеландии - сотрудники миссии относились к памятнику очень бережно и даже выпустили книгу об его истории. Но и они не подозревали о скрывавшихся там секретах. Пожалуй, самый крупный из них - интерьер зимнего сада. Он был спрятан под слоями штукатурки, старых обоев и газет, краски и гипсокартона. Снимая слой за слоем, реставраторы нашли на стенах глазурованную плитку небесно-голубого цвета. А еще настоящий подвесной потолок вековой давности - его металлический каркас формирует замысловатые узоры, выполненные из полированного стекла и камней.

- По-видимому, в саду находились столь любимые в конце XIX - начале XX века пальмы и цветущие плодовые деревья в кадках, - считает автор проекта реставрации Борис Могинов. - Они были непременным атрибутом богатого московского особняка в то время. Второго такого зимнего сада, с такой сохранностью, в Москве нет.

Одну из газетных вырезок 1924 года, скрывавших оригинальную плитку зимнего сада, реставраторы поместили в рамку и повесили как своеобразный артефакт.

Скоро сюда вернется посольство Новой Зеландии. Дипломаты очень гордятся тем, что работают в исторических особняках.