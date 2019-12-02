В Москве таксист избил пассажира за громкий хлопок дверью

На больничной койке оказался 46-летний москвич, решивший доехать из магазина до дома на такси. Таксист сильно избил его за слишком громкий хлопок дверью.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе главного управления МВД по Москве, инцидент произошел в поселке Мосрентген - конечной точке маршрута. Выходя из машины, пассажир хлопнул дверью, что не понравилось водителю. Между ними возник спор, во время которого водитель сильно ударил пассажира ногой в живот. Позже в больнице врачи пришли к выводу, что здоровью пострадавшего был причинен тяжкий вред.

Нервный водитель уже задержан. Против него возбуждено уголовное дело.