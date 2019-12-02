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02.12.2019 23:34
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Не стой над плитой

В Подмосковье до конца года закроют еще две крупные свалки
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 272(8030)
Закрытый в конце прошлой недели полигон коммунальных отходов "Воловичи" в Коломенском округе Подмосковья стал 25-й по счету свалкой, где запретили захоронение мусора. Въезд там даже закрыли бетонными плитами. "А на следующей неделе закрываем городскую свалку в Егорьевске, - сообщил вчера губернатор Андрей Воробьев. - Но и это не все. По плану до конца года предстоит еще закрыть полигон "Непейно" в Дмитрове".
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Таким образом, в начале 2020 года Московская область остается с 12 действующими свалками. Семь лет назад, напомним, их было 39. 10 из действующих полигонов планируют закрыть к 2030 году, а три самых "молодых" будут модернизированы в современные комплексы переработки отходов. Такие же, как КПО "Юг", который начал работать в Коломне вместо "Воловичей". Оборудование, которым оснащают комплексы, позволяет извлекать из общего объема мусора 20% перерабатываемого вторсырья и еще 35% технического грунта, который можно использовать для рекультивации закрытых полигонов, при строительстве дорог и благоустройстве территорий.

Сами комплексы способны принять большой объем отходов. К примеру, мощности "Юга" рассчитаны на 650 тысяч тонн мусора в год, а КПО "Егорьевский" будет пропускать 500 тысяч тонн. "Все это стало возможным благодаря инвестиционной активности наших региональных мусорных операторов. В следующем году построим еще 5-7 больших комплексов, это позволит продолжать закрывать полигоны, которые беспокоят жителей", - подчеркнул Воробьев.

Кстати, на всех оставшихся действующих полигонах предусмотрена система дегазации - свалочный газ и инфильтрат удаляют, что позволяет если и не избавить свалку от неприятных запахов, то существенно минимизировать их. А на новых КПО ничего захоранивать не планируется - все, что не годится в переработку, будет утилизироваться на заводах по термической обработке отходов, которые появятся в Подмосковье в 2021-2022 годах.

Общество Экология Экономика ЖКХ Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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