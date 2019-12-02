В Подмосковье ограбили десяток дачных домов

Новости

Михаил Жванецкий ушел с поста ведущего передачи "Дежурный по стране" 20:25
На Кубани передали в суд дело мужчины, сажавшего сына на цепь 20:24
Джонсона обвинили в плагиате сообщений в Twitter 20:18
Автомобильный мост в Оренбурге обрушился при проезде большегруза 20:08
Пакистан вернет России долги СССР 20:05
В Ингушетии неизвестный обстрелял из травматики дорожных рабочих 19:50
Состояние пострадавших при взрыве в КБР оценили как тяжелое 19:48
Путин разрешил силовикам сбивать дроны-нарушители 19:40
Путин запретил подозреваемым в терроризме состоять в НКО 19:40
Вышла новая книга Дины Рубиной "Ангельский рожок" 19:31
В КБР пять человек пострадали при взрыве газа в жилом доме 19:22
Госсекретарь США видит в России огромную киберугрозу для НАТО 19:19
Госдума рассмотрит поправки в закон о долевом строительстве 19:18
В Корее пилот ВВС США получил ранения при катапультировании 19:09
Власти будут строже контролировать жилищно-строительные кооперативы 18:56
Торговлю никотиносодержащими смесями запретят 18:54
В Казани начали тестировать новые автобусы МАЗ с "гармошкой" 18:51
Два соленых озера Феодосии защитят от застройки 18:47
В Архангельске представили фильм-урок о Соловецкой школе юнг 18:39
Афины заявили о готовности выслать из Греции посла Ливии 18:34
Под Оренбургом обрушился автомобильный мост 18:33
Паломнические дома отделили от гостиниц 18:23
В Белгороде СК начал проверку после драки учителя и ученика 18:05
В РФ сняли запрет на демонстрацию символики нацизма в науке и культуре при условии осуждения нацизма 17:55
Телефонные террористы "заминировали" Шереметьево и Домодедово 17:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе 2-8 декабря
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе 2-8 декабря
Задайте вопрос главе синодального отдела РПЦ Владимиру Легойде
Задайте вопрос главе синодального отдела РПЦ Владимиру Легойде
02.12.2019 19:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Воры открыли сезон

В Подмосковье ограбили десяток дачных домов
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 272(8030)
Вот он - "ледниковый период". Так полицейские называют закрытие дачного сезона, когда обитатели загородных угодий уезжают в городские квартиры, а бомжи и воры начинают, мягко говоря, осваивать участки.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила "РГ", что сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Талдомскому району задержали четверых местных жителей, один из которых был ранее судим, подозреваемых в совершении серии дачных краж. Оперативники выяснили, что эти люди влезали в дачи и брали, что им понравится. Так, пока их подозревают в семи таких кражах на общую сумму 400 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ - "Кража". Срок тюремной отсидки возможен до 10 лет.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Против обманувших писательницу Маринину строителей возбудили дело

Сейчас охрану загородных участков обеспечивают сотрудники вневедомственной охраны, входящие в Росгвардию. Это примерно 160 тысяч штыков на всю страну. Именно они обеспечивают безопасность 1 миллиона 12 тысяч частных квартир, коттеджей, дач и гаражей. Вот статистика: за год в России происходит примерно три (!) кражи из охраняемых полицией квартир. Причем эти кражи совершаются, как говорят профессионалы, "на хапок": выбивают дверь, быстренько хватают все ценное, что лежит на виду, и пускаются наутек, пока не прибудет группа немедленного реагирования. На все про все для преступников остается не более трех минут. Ведь даже в Москве, с учетом пробок, наряд вневедомственной охраны прибывает на место происшествия, как правило, в течение семи минут. В общем, "домушники" разгуляться в охраняемой квартире не успевают. И на охраняемой Росгвардией даче - тоже. Вот и в этот раз всех воров, умудрившихся "обнести" охраняемые дома, все равно быстро поймали. Если у хозяев были заключены договоры об охране с Росгвардией, им возместят ущерб. Тарифы на услуги вневедомственной охраны для россиян в новом году практически не вырастут. Ну, может, для юридических лиц и госпредприятий, большинство которых и так оплачивают стоимость охраны из госбюджета. А качество повысится.

На вооружении вневедомственной охраны - свыше сотни портативных уникальных приборов, которые невозможно отключить или контролировать "со стороны". "Умные" приборы не только реагируют на несанкционированное вторжение, но и отслеживают перемещение "чужих" из помещения в помещение, дают точную картинку объекта и всего, что в нем и окрестностях происходит. И, что важно, Росгвардия просит не устанавливать против воров ловушек - всяких мин и отравленной водки. Это дело подсудное.

Происшествия Преступления Криминал Правительство Росгвардия Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин подписал закон о штрафах за отказ хранить персональные данные в РФ
В Минобороны РФ опровергли бомбардировку лагеря беженцев в Сирии
Автомобильный мост в Оренбурге обрушился при проезде большегруза
Трое российских военных пострадали при взрыве бронеавтомобиля в Сирии
Кремль рассказал о вероятной реакции Путина на вопрос Зеленского про Крым