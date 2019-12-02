В Подмосковье ограбили десяток дачных домов

Вот он - "ледниковый период". Так полицейские называют закрытие дачного сезона, когда обитатели загородных угодий уезжают в городские квартиры, а бомжи и воры начинают, мягко говоря, осваивать участки.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила "РГ", что сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Талдомскому району задержали четверых местных жителей, один из которых был ранее судим, подозреваемых в совершении серии дачных краж. Оперативники выяснили, что эти люди влезали в дачи и брали, что им понравится. Так, пока их подозревают в семи таких кражах на общую сумму 400 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ - "Кража". Срок тюремной отсидки возможен до 10 лет.

Сейчас охрану загородных участков обеспечивают сотрудники вневедомственной охраны, входящие в Росгвардию. Это примерно 160 тысяч штыков на всю страну. Именно они обеспечивают безопасность 1 миллиона 12 тысяч частных квартир, коттеджей, дач и гаражей. Вот статистика: за год в России происходит примерно три (!) кражи из охраняемых полицией квартир. Причем эти кражи совершаются, как говорят профессионалы, "на хапок": выбивают дверь, быстренько хватают все ценное, что лежит на виду, и пускаются наутек, пока не прибудет группа немедленного реагирования. На все про все для преступников остается не более трех минут. Ведь даже в Москве, с учетом пробок, наряд вневедомственной охраны прибывает на место происшествия, как правило, в течение семи минут. В общем, "домушники" разгуляться в охраняемой квартире не успевают. И на охраняемой Росгвардией даче - тоже. Вот и в этот раз всех воров, умудрившихся "обнести" охраняемые дома, все равно быстро поймали. Если у хозяев были заключены договоры об охране с Росгвардией, им возместят ущерб. Тарифы на услуги вневедомственной охраны для россиян в новом году практически не вырастут. Ну, может, для юридических лиц и госпредприятий, большинство которых и так оплачивают стоимость охраны из госбюджета. А качество повысится.

На вооружении вневедомственной охраны - свыше сотни портативных уникальных приборов, которые невозможно отключить или контролировать "со стороны". "Умные" приборы не только реагируют на несанкционированное вторжение, но и отслеживают перемещение "чужих" из помещения в помещение, дают точную картинку объекта и всего, что в нем и окрестностях происходит. И, что важно, Росгвардия просит не устанавливать против воров ловушек - всяких мин и отравленной водки. Это дело подсудное.