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02.12.2019 16:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Подмосковье разрешат срубить елку к Новому году

Текст: Ирина Огилько
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Срубить собственноручно елку разрешат в рамках запланированной акции, которая начнется в третьей декаде декабря. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников.

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По данным чиновника, для рубки елок подготовлены два больших питомника на северо-западе и юго-востоке Московской области. Чтобы срубить елку нужно приехать с соответствующим инвентарем и выбрать елку. Ожидается, что цена елки будет доступной.

Кстати, для предотвращения незаконных вырубок елок по всему региону с 10 декабря будут работать патрули.

Что касается столицы, то патрулировать особо-охраняемые природные территории начинают в столице с начала открытия елочных базаров, которые открываются ближе к 20 ноября.

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