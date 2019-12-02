Подмосковные полицейские раскрыли преступление, по сюжету сравнимое с популярными английскими детективами. Официальный представитель Главного управления МВД России по Московской области полковник Татьяна Петрова сообщила "Российской газете", что задержана женщина, подозреваемая в организации заказного убийства.

По ее словам, "в результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Управления МВД России по Сергиево-Посадскому району задержана 31-летняя местная жительница, подозреваемая в организации покушения на убийство сестры своего бывшего возлюбленного".

В общем, чуть не произошла кровопролитная трагедия с примесью мелодрамы.

По словам Татьяны Петровой, полицейские установили, что между женщинами ранее сложились личные неприязненные отношения. В общем, сестра очень возражала против сожительства и дальнейших отношений женщины с ее братом. Вот влюбленная женщина, по мнению следствия, и заказала убить сестру.

К счастью, убийство не состоялось - помешали оперативники.

"При передаче денежных средств за якобы совершенное преступление она была задержана сотрудниками полиции и доставлена в следственные органы. В отношении подозреваемой принято процессуальное решение", - сообщила Петрова.

Такие истории хоть и нечасто, но случаются. Попытки избавиться от родных и близких с помощью наемных убийц нередко становятся следствием разгоревшегося в семье конфликта. Но чаще всего причиной становится желание завладеть имуществом, прежде всего дорогостоящими квадратными метрами.

Например, в этом году завершился процесс по резонансному делу, фабула которого напоминает сценарий голливудского триллера. Вынесен приговор организатору жестокого убийства целой семьи: матери, дочери и двоих сыновей. Непосредственный исполнитель уже отбывает пожизненное заключение.

Теперь осужден и заказчик. Сторона обвинения просила 18 лет заключения за то, что женщина организовала убийство своих родственников, чтобы получить наследство в размере 72 миллионов рублей. Свою вину она не признает.

А совсем недавно в Москве был задержан 37-летний мужчина, заказавший убийство своей матери из-за наследства в виде недвижимости. Чтобы обличить преступника, правоохранительные органы инсценировали смерть женщины.

Как следует из материалов дела, мысль завладеть квартирой матери у мужчины возникла в сентябре текущего года. С предложением организовать убийство за вознаграждение он обратился к своему знакомому. А тот обратился в правоохранительные органы и обо всем рассказал.