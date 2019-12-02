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02.12.2019 01:41
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Лидеры России и Китая запустят второго декабря газопровод "Сила Сибири"

Текст: Сергей Тихонов
Сегодня, второго декабря, начнутся поставки голубого топлива из России в Китай по трубопроводу "Сила Сибири". Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин примут участие в запуске газопровода, для чего между двумя странами будет организован телемост.
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Ранее в компании "Газпром" сообщили, что планируют через "Силу Сибири" в 2020 году в Китай поставлять минимум - пять миллиардов кубометров газа, в 2021 году - 10 миллиардов, в 2022 году - 15. Максимальная мощность, на которую должен выйти газопровод - 38 миллиардов кубометров газа в год. Достигнуть таких объемов прокачки в компании рассчитывают в 2025 году. Предусмотрено также дальнейшее расширение мощностей трубопровода до 60 миллиардов кубометров год.

Фото: Павел Бушуев/ТАСС
Названы сроки введения в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток"

Газопровод "Сила Сибири" важен не только, как экспортный поток голубого топлива в Китай. "Осуществление таких трансрегиональных проектов внутри страны, безусловно, способствуют развитию многих регионов: регионы, которые получают такой объект у себя на территории, впоследствии получают дополнительную инфраструктуру, дополнительные рабочие места", - цитирует пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова ТАСС.

Протяженность газопровода около трех тысяч километров. Ресурсной базой "Силы Сибири" станет газ "Чаяндинского месторождения", находящегося в Якутии, а с 2022 года еще и "Ковыктинского месторождения" в Иркутской области. Совокупный объем добычи с этих месторождений составит более 50 млрд кубометров в год, что позволит полностью загрузить газопровод - выполнить экспортные обязательства перед Китаем и удовлетворить потребности потребителей внутри нашей страны.

Последнее особенно важно, поскольку Восточная Сибирь и Дальний Восток самые отстающие регионы по темпам газификации. Наибольшее влияние старт "Силы Сибири" должен оказать на газификацию областей, через которые он проходит - южной части республики Саха (Якутии), Амурской области, части Хабаровского края и Еврейской автономной области.

Экономика Отрасли Нефть и газ Власть Работа власти В мире Восточная Азия Китай Президент Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Восточная Сибирь ДФО Якутия СФО Иркутская область ДФО Амурская область ДФО Хабаровский край ДФО Еврейская АО Поставки газа в Китай
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