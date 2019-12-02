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02.12.2019 05:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Камчатке наградили спасшую из огня четверых детей школьницу

Текст: Евгения Шерешевская

Грамоту Российского союза спасателей шестнадцатилетней жительнице Петропавловска-Камчатского Карине Парышевой вручил председатель законодательного собрания Камчатского края Валерий Раенко, сообщили в пресс-службе заксобрания региона.

Фото: iStock
Иркутского школьника наградили за спасение девочки от похитителя

Почетной награды школьница удостоена за спасение во время пожара четверых детей.

Возгорание произошло в октябре прошлого года в одной из квартир многоэтажного дома на улице Савченко. На месте происшествия оказались трое детей. Старшая из ребят - девятилетняя девочка - позвала на помощь соседей.

На просьбу ребенка о помощи откликнулась Карина, находившаяся с двумя младшими братьями в ближайшей квартире. Девушка помогла своим и соседским малышам быстро одеться, защитила их органы дыхания от дыма и вывела на улицу.

Вручая награду, Валерий Раенко назвал камчатскую школьницу настоящим героем. Он также поблагодарил мать девушки, Элеонору Владимировну, за воспитание доброго, отзывчивого, и решительного ребенка.

Происшествия ЧП Пожары Общество Семья и дети Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Петропавловск-Камчатский
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