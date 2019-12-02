Шесть пассажиров упавшего с моста автобуса доставлены в Читу

Шесть пострадавших в ДТП с автобусом в Сретенском районе Забайкальского края доставили в Читу. Пять из них направили в краевую клиническую больницу, 12-летнюю девочку - в краевую детскую клиническую больницу. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

"Состояние пострадавших на сегодняшний момент оценивается как среднетяжелое. Всю необходимую медицинскую помощь они получат в полном объеме. Сегодня ожидается прибытие в Читу еще двух бортов санавиации", - рассказал глава ведомства Валерий Кожевников.

Ранее в ККБ были доставлены двумя бортами центра медицины катастроф еще шесть пациентов. Из них четверо находятся в отделении реанимации, один в травматологии и один в хирургии. Их состояние оценивается как среднетяжелое. Люди получают все необходимое для лечения.

Авария произошла вчера около 15:00 по местному времени в 60 километрах от города Сретенска Забайкальского края. Рейсовый автобус, перевозивший 43 человека, вылетел с моста на замерзшую реку и перевернулся. Причиной потери управления водителем стала лопнувшая шина.

Погибли 19 человек, в том числе двое детей полутора и трех лет. Пострадали 22 пассажира, 19 из которых госпитализированы. Также врачи спасли жизнь будущего ребенка пассажирки, которая находится на шестом месяце беременности.

Второе декабря в Забайкальском крае объявлено днем траура. Губернатор региона Осипов заявил о начале проверки всего транспорта Забайкалья, осуществляющего пассажирские перевозки.