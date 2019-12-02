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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Состояние пострадавшей в ДТП в Забайкалье девочки улучшилось

Состояние 12-летней девочки - единственного ребенка из 19 пострадавших в ДТП в Забайкальском крае - улучшилось. Она в удовлетворительном состоянии, врачи готовят пациентку к переводу в отделение травматологии, сообщает ТАСС, ссылаясь на слова и. о. главного врача Сретенской центральной районной больницы Анатолия Убинина. Ее и еще троих взрослых готовят сегодня к переводу в отделение травматологии.

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"Всего госпитализированы 19 человек. Два человека в Нерчинской больнице, семь в Шилкинской, четверо в Кокуе и еще шесть человек вчера были доставлены в Читу. Сейчас они в краевой клинической больнице. Из Шилки, по возможности, мы постараемся вывезти шестерых. На месте работают нейрохирурги, некоторым пациентам была проведена операция. Все больные, находящиеся в Чите, стабилизированы", - сказал министр здравоохранения Забайкальского края Валерий Кожевников.

Сегодня в поселок Кокуй Забайкалья прилетел борт санитарной авиации с психологами и медработниками. Специалисты будут работать с родственниками во время опознания тел погибших в результате аварии с рейсовым автобусом. Затем вертолет полетит в Шилкинскую больницу.

В Нерчинскую ЦРБ уже вылетел самолет со специалистами центра медицины катастроф, сообщила пресс-служба правительства Забайкальского края в Instagram. Там находятся два человека в тяжелом состоянии. Планируется вывоз одного. По второму больному вопрос пока не решен.

Напомним, что авария произошла вчера около 15:00 по местному времени в 60 километрах от города Сретенска Забайкальского края. Рейсовый автобус, перевозивший 43 человек, вылетел с моста на замерзшую реку и перевернулся. Причиной потери управления водителем стала лопнувшая шина. Погибли 19 человек, в том числе двое детей полутора и трех лет. Пострадали 22 пассажира, 19 из которых госпитализированы. В больницы их доставляли санитарными рейсами. Продолжается опознание погибших. На данный момент родственники опознали 17 человек. Все они - жители Сретенского района.

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