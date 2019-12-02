В Приморье из-за пожара в школе эвакуировали 550 человек

В Приморье из-за небольшого пожара в одной из школ города Фокино эвакуировали 554 человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны в понедельник в 09-53 по местному времени. В 10-00 в школу прибыли первые пожарные расчеты. Еще до их прибытия была организована эвакуация - из здания вывели 554 человека, всех их разместили в соседней гимназии.

Как выяснили во время разведки пожарные, огонь начался в подсобке на первом этаже - там горели полы. В 10-07 возгорание, затронувшее один квадратный метр площади, было локализовано, в 10-30 - полностью ликвидировано.

Пострадавших нет.