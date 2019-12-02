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02.12.2019 11:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В районе Забайкалья ввели режим ЧС из-за ДТП с 19 погибшими

Текст: Юлия Гарднер

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Сретенском районе Забайкальского края, где разбился рейсовый автобус. Как пояснил ТАСС глава муниципалитета Алексей Закурдаев, это сделано из-за того, что все погибшие и пострадавшие в аварии - местные жители.

В Забайкалье после ДТП с 19 погибшими проверят весь транспорт

- Нужно решать много организационных вопросов, связанных с погребением, доставкой родственников к пострадавшим и так далее, - сказал Закурдаев.

Напомним, вчера днем рейсовый автобус, ехавший из Сретенска в Читу, вылетел с моста на лед реки Куэнга. Причиной того, что водитель потерял управление, стала лопнувшая шина. Погибли 19 человек, в том числе дети полутора и трех лет. Более 20 пострадали. Из Читы в больницы их вывозили вертолетами территориального центра медицины катастроф. По предварительным данным, за рулем автобуса был его владелец - 47-летний предприниматель, который также погиб.

Продолжается опознание погибших. На данный момент родственники опознали 17 человек. Известно, что все они - жители Сретенского района.

По факту ЧП расследуется уголовное дело. Ситуация находится на особом контроле у вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Сегодня в регион - день траура по погибшим.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край В Забайкалье перевернулся автобус
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