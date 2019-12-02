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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Забайкалье объявили траур из-за ДТП с 19 погибшими

Текст: Юлия Гарднер

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов объявил 2 декабря днем траура по 19 погибшим в ДТП с автобусом.

- Правительством края будет оказана помощь и поддержка всем тем, у кого в больницах сейчас находятся с травмами близкие, всем тем, кто близких потерял. Мы принимаем все меры для спасения пострадавших. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших, - приводит пресс-служба правительства региона слова Осипова.

Сегодня на территории всего края приспустят флаги РФ и Забайкалья, а также отменят развлекательные передачи и мероприятия.

Фото: Пресс-служба администрации Забайкальского края
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Ранее день траура объявили в Сретенском районе, где произошло ДТП.

Напомним, вчера днем рейсовый автобус, ехавший из Сретенска в Читу, вылетел с моста на лед реки Куэнга. Причиной того, что водитель потерял управление, стала лопнувшая шина. Погибли 19 человек, в том числе дети полутора и трех лет. Более 20 пострадали. Из Читы в больницы их вывозили вертолетами территориального центра медицины катастроф. По предварительным данным, за рулем автобуса был его владелец - 47-летний предприниматель, который также погиб.

Продолжается опознание погибших. На данный момент родственники опознали 17 человек. Известно, что все они - жители Сретенского района.

По факту ЧП расследуется уголовное дело. Ситуация находится на особом контроле у вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Происшествия ЧП ДТП Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край В Забайкалье перевернулся автобус
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