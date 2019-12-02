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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В районе Забайкалья объявлен траур по 19 погибшим в ДТП

Текст: Юлия Гарднер

Сегодняшний день объявлен днем траура в Сретенском районе Забайкальского края, где произошло ДТП с 19 погибшими. Об этом сообщается на сайте муниципалитета.

Фото: ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
Опубликовано видео с места падения автобуса в реку в Забайкалье

Авария произошла вчера около 15:00 по местному времени в 60 километрах от города Сретенска. Рейсовый автобус, перевозивший 43 человек, вылетел с моста на замерзшую реку и перевернулся. Причиной потери управления водителем стала лопнувшая шина. Погибли 19 человек, в том числе двое детей полутора и трех лет. Пострадали 22 пассажира, 19 из которых госпитализированы. В больницы их доставляли санитарными рейсами. Продолжается опознание погибших. На данный момент родственники опознали 17 человек. Известно, что все они - жители Сретенского района.

По факту ЧП расследуется уголовное дело. Ситуация находится на особом контроле у вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

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